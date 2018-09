KRAJAN O IZOSTANKU PONAJBOLJEG AMERIČKOG TENISAČA: ‘Sada smo još veći favoriti!’

View this post on Instagram

Bilo je živahno i zanimljivo na susretu 🇭🇷 i 🇺🇸 izbornika s novinarima uoči polufinala @daviscuptennis u Zadru. Jim Courier otkrio je da gostima nedostaje @jack.sock, a @zeljkokrajan približio je koliki značaj ima novost iz 🇺🇸 tabora. "Sigurno da smo izostankom Socka još veći favoriti. Za mene je on bolji dio američke kombinacije i jasno je da će naši dečki imati u subotnjim parovima više izgleda za uspjeh. Općenito, smatram da smo, nakon njegovog i Isnerovog nedolaska, 20 do 30 posto veći favoriti za ukupnu pobjedu u ovom dvoboju", istaknuo je Krajan. 🎾💪(📷: Mario Ćužić/HTS) #croatiafulloflife #croatiafullofexcellentplayers #zeljkokrajan #jimcourier #tennis #daviscup