KRAJAN NAJAVIO NAJJAČI SASTAV ZA KAZAHSTAN: Ovo je samo dio puta do osvajanja Davis Cupa

Izborniku Krajanu ovime se ispunio san

Hrvatska teniska Davis Cup reprezentacija u dvoboju četvrtfinala Svjetske skupine dočekat će reprezentaciju Kazahstana od 6. do 8. travnja na zemljanoj podlozi u varaždinskoj Areni, a cijene trodnevnih kompleta ulaznica bit će 150 i 200 kuna, najavljeno je u utorak na potpisivanju ugovora o organizaciji između Grada Varaždina i Hrvatskog teniskog saveza.

U varaždinskoj Gradskoj vijećnici ugovor su potpisali gradonačelnik Ivan Čehok i izvršni direktor Hrvatskog teniskog saveza Miroslav Zečić, koji je najavio da će cijene ulaznica biti 150 kuna, odnosno 200 kuna za ulaznice najviše kategorije, dok je Krešimir Bubalo iz HTS-a najavio da će dvoboj Hrvatske i Kazahstana moći pratiti 5500 ljudi.

Tri dana za 150 kuna

Varaždin je domaćin najboljim hrvatskim tenisačima bio 2010. kada je Hrvatska u Areni s 5-0 svladala Ekvador u prvom kolu Svjetske skupine. Gradonačelnik Čehok Varaždin ove godine vidi kao jedan dio puta do osvajanja Davis Cupa.



“Sva tri dana za 150 kuna gledati Marina Čilića, koji je treći igrač svijeta, ili Ćorića koji je među prvih 50 i igra sve bolje, bodriti cijelu reprezentaciju i našeg izbornika Željka Krajana, stvarno je velika privilegija za građane i uvjeren sam da će dvorana biti puna”, izjavio je Čehok, a varaždinski župan Radimir Čačić, koji je bio predsjednik HTS-a 2005. kada je osvojen naslov u Davis Cupu, smatra da reprezentacija ima snage za ponavljanje tog uspjeha.

U Varaždinu je bio i izbornik Željko Krajan za kojeg je vođenje reprezentacije u svom gradu ispunjenje trenerskog sna.

Krajan spomenuo i Pavića

“Bio sam u dvorani kad smo igrali protiv Ekvadora i osjetio taj ugođaj. Mislio sam da bi jednog dana, kada budem u poziciji izbornika, najljepše što bi se moglo dogoditi bilo da vodim igrače u Varaždinu. To mi se dogodilo i to na ovakvom nivou, četvrtfinalu Davis Cupa”, rekao je Krajan koji Hrvatsku vidi kao favorita protiv Kazahstana, ali i upozorava da u Davis Cupu uvijek treba biti oprezan.

Izbornik je najavio najjači sastav za četvrtfinale.

“U Osijeku smo bili s najjačom ekipom koju imamo. I dalje će to biti igrači koji su bili u Osijeku, možda malo šire s Mektićem i s Matom Pavićem, to ćemo vidjeti. Opet smo složni kao i 2016. kada smo prije sezone dogovorili da pokušamo ići do kraja. Dečki su osjetili kvalitetu i širinu koju imamo u ekipi. Ciljevi su opet veliki. Ako prođemo u polufinale, igrat ćemo na domaćem terenu i jedni smo od glavnih favorita”, dodao je i Krajan i pozvao varaždinsku publiku da dođe pomoći hrvatskim tenisačima kao što je to činila osječka, pogotovo u igri parova.

U slučaju pobjede protiv Kazahstana Hrvatska će u polufinalu Davis Cupa u rujnu biti domaćin boljem iz dvoboja SAD – Belgija.