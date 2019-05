‘Čini mi se kako Novak ima bolesnu opsesiju da se svima sviđa. On jednostavno želi biti Federer’

Zločesti dečko svjetskog tenisa, Australac Nick Kyrgios, gostujući u podcastu poznatog novinara uglednog američkog New York Timesa Bena Rothenberga iznio je niz kontroverznih izjava, od kojih su neke išle i na račun prvog igrača svijeta Novaka Đokovića. Broj 36. na ATP ljestvici također je kazao kako će Nole nadmašiti Rogera Federera u broju osvojenih Grand Slam naslova, unatoč tome što ima osvojenih 15. u odnosu na 20. Federera. Posljednji je Đoković osvojio na Australian Openu, prenosi britanski tabloid Metro.

ĐOKOVIĆ O POTEZU TALIJANA KOJI JE I FEDERERA OSTAVIO U ČUDU: ‘Nisam uvrijeđen, on je najveći’

“Čini mi se kako Novak ima bolesnu opsesiju da se svima sviđa. On jednostavno želi biti Federer. Uz to, toliko se želi svidjeti ljudima, da ja to ne mogu podnijeti. Ježim se toga. No, sigurno da je riječ o velikom šampionu, nevjerotan je kao igrač. No, ovdje govorimo i čovjeku koji je prekinuo svoj nastup na Australian Openu jer je bilo prevruće. Ma, bez obzira koliko on osvojio Grand Slam naslova, za mene nikad neće biti najveći“, rekao je Kyrgios, a zatim dodao:

“Ako ne možeš pobijediti, ne možeš biti najbolji svih vremena. Ako budem igrao s njim i ako ga pobjedim, proslavit ću to ispred njega. “.

Dvojica tenisača iza sebe imaju dva međusobna susreta, a oba je dobio Kyrgios.