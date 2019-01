KONTROVERZNI AUSTRALAC IZJAVOM POTRESAO SVIJET TENISA: ‘Murray je puno bolji tenisač od Đokovića’

Kontrovezni Australac još jednom je uzburkao duhove na teniskoj sceni

Pred sam početak prvog Grand Slama sezona Australian Opena, glavna tema je moguće povlačenje Andyja Murraya iz tenisa. Svoje mišljenje o škotskom tenisaču dao je i domaći tenisač Nick Kyrgios, jedan od najkontroverznijih na Touru.

Kada vidim koliko je Slamova uzeo Đoković uvijek mi je padala jedna misao na pamet koju bih njemu rekao “Čovječe, ti si puno bolji od Đokovića, trebao si imati bolju karijeru”. Uvijek sam mu govorio kako je izuzetno teško igrati protiv njega. To se vidjelo i u njegovim mečevima s njima trojicom (Đoković, Nadal, Federer) i definitivno je nesreća što tijelo nije izdržalo”, rekao je Kyrgios o Murrayu.

Murray je pet puta igrao finale Australian Opena, a nedavno je najavio kako postoji ozbiljna mogućnost da mu to bude posljednji turnir u karijeri. Njegova konferencija za medije bila je jedna od emotivnijih u zadnje vrijeme, a tenisač se potpuno slomio pred kamerama kada je počeo pričati o svojoj budućnosti.

Slomio se na konferenciji za medije

Podsjetimo, Murray je na pitanje novinara je li moguće da mu je ovaj Australian Open bude zadnji turnir u karijeri odgovorio:

“Da… Mislim da postoji velika šansa za takav kraj. Jer, kao što sam rekao, ne znam hoću li biti u stanju trpjeti ovu bol još četiri, pet mjeseci da bih stigao do Wimbledona. Postoji opcija za još jednu operaciju koja bi mi možda pomogla, ali u smislu kvalitete budućeg života.”, rekao je pa dodao:

“Neki sportaši su se nakon te operacije vraćali profesionalnom sportu, ali ako se odlučim za nju to će biti samo da si olakšam svakodnevni život. Vi me vidite samo na treninzima. Trčim, igram, znam da ne izgleda dobro, ali krećem se. No, ovdje je riječ o svakodnevnim sitnicama kao što je oblačenje cipela ili navlačenje čarapa bez bolova. To će biti glavni razlog ako se odlučim za tu operaciju”