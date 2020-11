KONAČNO SU SE PROBUDILI: Trijumf dvaju najboljih hrvatskih tenisača. Čilić opet komplicirao, Ćorić nešto lakše do pobjede

Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda hrvatskog tenisača

Nakon Borne Ćorića plasman u drugo kolo ATP turnira iz serije “masters 1000” koji se igra u Parizu, izborio je i Marin Čilić pobijedivši Kanađanina Felixa Augera-Aliassimea sa 6-0, 3-6, 6-3.

Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda hrvatskog tenisača. Prvu je ostvario prošle godine u Washingtonu. Čilić je sjajno ušao u meč i za svega 30 minuta je dobio prvi set rezultatom 6-0 uz tri oduzeta servisa suparniku. Nažalost, Marin nije nastavio u tom ritmu.

U drugom setu prvi je do breaka stigao Kanađanin, poveo je 4-2. Čilić je odmah uzvratio, smanjivši na 4-3, no već u idućoj igri Auger-Aliassime je napravio novi break za vodstvo 5-3. Zanimljivo, Marin je tom maratonskom gemu spasio šest break lopti, ali ne i sedmu. U idućem gemu, Čilić je imao tri break lopte za povratak u set, ali nije uspio i nakon 65 minuta igre u drugom setu Kanađanin je izjednačio.

Prošao i Ćorić

U trećem, odlučujućem setu Marin se odmah na startu suočio s break loptom, ali je izvukao taj gem. Kod 2-1, dvije break lopte je imao Marin, no ovoga puta se Kanađanin spasio. Ključnim se pokazao šesti gem u kojem je Čilić oduzeo servis svom suparniku i stigao do vodstva 4-2. Prvi vodstvu 5-2 Čilić je imao dvije meč lopte, ali ih nije iskosristio. No, u idućem, gemu je mirno odservirao za pobjedu.

U drugom kolu Čilić će igrati protiv Francuza Corentina Mouteta koji je pobijedio Talijana Salvatorea Carusa sa 3-6, 7-6 (2), 6-3. Igrali su jednom, a slavio je Marin ove godine na Australian Openu.

Nešto ranije drugo kolo je izborio i Borna Ćorić koji je nadigrao Mađara Martona Fucsovicsa sa 7-6 (5), 6-1 nakon sat i 47 minuta igre. Bio je ovo treći suset Ćorića i Fucsovicsa i treća pobjeda prvog hrvatskog “reketa”. Ključnim se pokazao kraj prvog i početak drugog seta kada Fucsovics nije iskoristio svoje prilike, pao u rezultatski zaostatak, a zatim i psihički potonuo.

Ćorić će u 2. kolu igrati protiv Australca Jordana Tompsona koji je pobijedio Argentinca Federica Delbonisa 6-2, 6-3. Do sada su igrali jednom, ove godine na US Openu, a Borna je slavio sa 7-5, 6-1, 6-3.