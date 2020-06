‘KOJA JE KAZNA ZA ONE KOJI SE NE PRIDRŽAVAJU PRAVILA, ZAŠTO SU TO UČINILI?!’ Teniska zvijezda o fijasku Adria Toura u Zadru

‘Koja je kazna za ljude koji se ne pridržavaju postavljenih pravila, zašto to rade?’

Bivši teniski broj jedan na svijetu, Škot Andy Murray, želi igrati na US Openu krajem kolovoza, ali dijeli zabrinutost koja se brzo širi tenisom jer su Grigor Dimitrov, Borna Ćorić, Troicki i njegova trudna supruga, kao i dva trenera pozitivno testirana na koronavirus u Hrvatskoj tijekom prošlog vikenda, javlja ugledni britanski Guardian.

Top-ranked tennis players Grigor Dimitrov, Victor Troicki, his pregnant wife, Borna Coric & 2 coaches have tested positive for Covid-19 after participating in the Adria Tour, an exhibition tennis tournament organized by world No. 1 Novak Djokovic in Croatia, 15 June – Insane! — melinda smit (@gotacutloose) June 23, 2020

RAZBUKTAVANJE KORONE NA ADRIA TOURU SE MOGLO SPRIJEČITI? Dimitrov je dva dana bio loše, ali odbio se testirati

Ne želi kritizirati Đokovića, međutim…

Murray se povukao iz oštrih kritika prema svom dugogodišnjem rivalu i prijatelju Novaku Đokoviću, nakon što je svjetski broj 1 bio prisiljen napustiti Adria tour u Zadru nekoliko trenutaka prije finala u nedjelju zbog povlačenja s turnira svjetskog broja 19 Dimitrova.

Murray bi ipak mogao odlučiti da ne leti za New York i da ne nastupi na slavnom turniru iz Grand Slam serije ukoliko dođe do daljnjeg širenja Covida-19 u svijetu tenisa.

Nakon što je pogledao snimke igrača koji su prošlog vikenda partijali u beogradskom noćnom klubu i družili se u Zadru, bez ikakvih socijalnih distanci, Murray je rekao kako se pita kako će američki teniski savez postaviti, odnosno sudionici na Flushing Meadows ponašati, u gradu koji privlači milijune posjetitelja diljem svijeta i koji je svjetska meka za zabavu. Samim time, New York je rizičan i jako pogodan za daljnje širenje zaraze. Uz to, koronavirus u SAD-u i dalje radi probleme…

‘Koja je kazna za ljude koji se ne pridržavaju postavljenih pravila, zašto to rade?’

“Koja je kazna za ljude koji se ne pridržavaju postavljenih pravila, zašto to rade?”, pita se Murray i dodaje:

“Zamislite samo situaciju u kojoj ste došli na sami kraj US Opena, ali samo zato što je netko prekršio ta pravila i otišao na Manhattan ili učinio nešto što nije trebao učiniti, vi se tada zbog njega zarazite i ne možete se natjecati u četvrtfinalu, polufinalu ili finalu US Opena. Bilo bi to krajnje frustrirajuće. Pa kako to točno spriječiti? Ne znam kako to policija u New Yorku radi”.

Za spomenuti kako Đoković još uvijek nije objavio nalaze svog testiranja koje je obavio u Beogradu, dok je Zverev potvrdio da je negativan.