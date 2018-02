KIŠA ZAUSTAVILA ČILIĆA I MONFILSA: Hrvat je prije prekida spasio meč loptu, ali i nevjerojatno promašio za drugi set

Snažan pljusak otjerao je igrače s terena i odgodio nastavak

Hrvatski tenisač Marin Čilić nadoknadio je ‘break’ zaostatka u drugom setu, propustio dvije prilike za izjednačenje na 1-1 u setovima i spasio meč-loptu Gaela Monfilsa u dvoboju 2. kola ATP turnira serije 500 u Rio de Janeiru, prije nego što je snažna kiša prekinula meč pri rezultatu 7-7 u ‘tie-breaku’ drugog seta i odgodila njegov nastavak za četvrtak navečer po hrvatskom vremenu (oko 22 sata).

ČILIĆ RASTURIO BERLOCQA: Marin posramio Argentinca, brazilska publika poklonila se Hrvatu i navijala protiv ‘mrskog neprijatelja’

Najbolji hrvatski tenisač nije dobro otvorio dvoboj protiv Gaela Monfilsa, protiv kojeg je u trećem međusobnom dvoboju tražio prvu pobjedu. U prvom je gemu izgubio servis, a to je u prvom setu ponovio još dvaput, u petom i devetom gemu.



Monfils je do trećeg ‘breaka’ stigao nakon što je Čilić od 1-5 došao do 3-5 i 40-0, a imao i još dvije prednosti u tom gemu. Međutim, nijednu od tih prilika Marin nije uspio realizirati i nakon 45 minuta našao se u setu zaostatka za 31-godišnjim Francuzom. Uz samo 36 posto pogođenih prvih servisa te izrazito nepovoljan odnos neforsiranih pogrešaka (17 Čilić, 6 Monfils) i izravnih poena (6 Čilić, 8 Monfils), naš tenisač nije mogao očekivati drugačiji ishod.

Nizom od četiri poena hrvatski je tenisač ostao u igri za preokret

Kad je Monfils u šestom gemu drugog seta, s dva sjajno odigrana forhenda u situacijama kad se branio od Čilićevih napada, došao do novog ‘breaka’ i poveo sa 4-2, činilo se da će vrlo brzo stići i do treće pobjede u isto toliko dvoboja s našim tenisačem. No, Marin je pronašao način za povratak. U sljedećem gemu ostavio je Monfilsa bez poena, a potom spasio ‘break’ loptu i izjednačio na 4-4. Iako je imao dvije prilike ponovno oduzeti servis Monfilsu, Čilić je ipak izgubio deveti gem, a u desetom kod 0-30 došao na dva poena od poraza. Ipak, nizom od četiri poena hrvatski je tenisač ostao u igri za preokret.

Čilić je autoritativnim forhendima odveo set do odluke u ‘tie-breaku’

Nakon što je Monfils zadržao servis za vodstvo 6-5 i osigurao najmanje ‘tie-break’ drugog seta, nad Rio de Janeirom se spustio pljusak i potjerao tenisače u svlačionicu. Prekid je trajao svega desetak minuta, a po povratku iz svlačionice Čilić je autoritativnim forhendima odveo set do odluke u ‘tie-breaku’. Zahvaljujući dvostrukoj pogrešci Francuza Marin je došao do prednosti 3-2 koju je držao do 6-4. Na prvu set-loptu treći tenisač svijeta odlično je izradio poen i trebao ga završiti smeč udarcem na dva metra od mreže. Međutim, promašio je i omogućio Monfilsu povratak. S još dva poena francuski tenisač je došao do prve meč-lopte, ali Čilić ju je uspio neutralizirati.

When it's set point and you're not quite set. 😢#RioOpen2018 pic.twitter.com/gtjUWrbPux — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2018

Tada se nebo otvorilo, snažan pljusak otjerao je igrače s terena i odgodio nastavak za četvrtak navečer po hrvatskom vremenu (oko 22 sata).