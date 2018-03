KARLOVIĆU NE LEŽE LJEVORUKI IGRAČI OVE SEZONE: Propustio meč loptu protiv Marterera i oprostio se od Indian Wellsa

Da je Karlović prošao Marterera u 2. kolu čekao bi ga Čeh Tomaš Berdych

Ivo Karlović propustio je meč-loptu u drugom setu, da bi na kraju izgubio od Nijemca Maximiliana Marterera sa 6-7 (13), 7-6 (4), 6-3 nakon dva sata i 17 minuta borbe.

Karlović i ljevoruki 22-godišnji Marterer nisu se sastajali prije dvoboja u Indian Wellsu, ali je bilo jasno da će ‘breakovi’ biti vrlo rijetki. Nijemcu je za pobjedu bio dovoljan jedan, do kojeg je stigao u šestom gemu odlučujućeg seta, u kojem je Karlović od 15-40 došao do izjednačenja, ali onda izgubio sljedeća dva poena i ostao bez prilike za proboj u 2. kolo, od kojeg je u drugom setu bio udaljen samo jedan poen.

Propuštena meč lopta

Naime, nakon što je u prvom setu spasio čak pet set-lopti i u igri napetih živaca uspio osvojiti ‘tie-break’ u kojem je odigrano 28 poena, Karlović je pri vodstvu 5-4 u drugom setu stigao do meč-lopte. Bila je to njegova druga, ujedno i posljednja prilika za ‘break’, ali se Marterer izvukao jednim od svojih 20 asova. Nijemac je kroz ‘tie-break’ došao do odlučujućeg seta te iskoristio pruženu priliku.



Marterer je tako stigao do svoje prve pobjede na ATP turnirima iz Masters 1000 serije, na kojima je do danas odigrao samo jedan meč i izgubio ga u 1. kolu prošlogodišnjeg turnira u Cincinnatiju.

Ne ide protiv ljevaka

Ivo Karlović je završio dvoboj sa 25 asova, što nije bilo dovoljno da dođe do prve ovosezonske pobjede nad ljevorukim tenisačem. Na Ecuador Openu svladao ga je 18-godišnji Francuz Corentin Moutet, u Delray Beachu 18-godišnji Kanađanin Denis Shapovalov, a sada i 22-godišnji Marterer. U svim mečevima Karlović je bio konkurentan, a u dva propuštao meč-lopte. Poraz od Marterera znači da će morati čekati do Miamija kako bi ostvario svoju prvu pobjedu na ATP turnirima kao 39-godišnjak, s obzirom da mu je ovo bio prvi nastup nakon rođendana (28. veljače).

Karloviću je ovo bio 13. nastup u Indian Wellsu i sedmi poraz u prvom dvoboju. Samo je 2011. godine prošao dalje od drugog kola na ovom turniru, a tada ga je tek u četvrtfinalu, u ‘tie-breaku’ trećeg seta, zaustavio Rafael Nadal. Da je Karlović prošao Marterera u 2. kolu čekao bi ga Čeh Tomaš Berdych.