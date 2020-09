Hrvatski tenisač Ivo Karlović u prvom je kolu US Opena, koji se ove sezone igra u posebnim koronauvjetima, izgubio od 51. tenisača svijeta Richarda Gasqueta 3:0 (7-6, 7-6, 6.1) u setovima.

Iako je “Doktor” Ivo na glasu kao majstor tie-breakova, ovog su puta oba otišla na Francuzovu stranu. Gasquet je bio siguran na svom servisu, a Karloviću je za svaki eventualni break odmah vraćao istom mjerom.

U trećem setu je hrvatski tenisač “ispuhao” i Gasquet je jednostavno pregazio Karlovića kojem je dvaput uzeo servis i tu je priča završila nakon sat i 55 minuta igre.

Zanimljivo je da je Karlović zabilježio rekord u ovom porazu. Naime, postao je najstariji tenisač koji je nastupio na US Openu još od 1977. godine, kad je na američkom Grand Slamu zaigrao 43-godišnji Ken Rosewall.

Karlović će u veljači sljedeće godine proslaviti svoj 42. rođendan.

