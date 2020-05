KAKO SU NADAL I FEDERER IZDALI ĐOKOVIĆA: Sabotirali su Novaka i upropastili veliki plan – ‘Bio je to pravi debakl’

‘U jednom trenutku imali smo 80 od Top 100 tenisača koji su potpisali, a jedan od njih bio je i Novak Đoković’

Kanadski tenisač i osvajač Wimbledona u parovima, Vasek Pospišil, otkrio je kako su Roger Federer i Rafael Nadal sabotirali njegov i Đokovićev plan vezan za sindikat igrača i stvaranje unije s ciljem povećanja nagradnih fondova na turnirima.

“U jednom trenutku imali smo 80 od Top 100 tenisača koji su potpisali, a jedan od njih bio je i Novak Đoković. Imali smo na listi i 12 od Top 20 igrača, ali kad smo došli do Rogera i Rafe, oni su odjednom promijenili odluku. Htjeli su razgovarati nasamo s čelnicima Grand Slam turnira, a što je bilo protiv naše ideje. To je bio debakl”, otkrio je Pospišil.

Kazao je i kako su sve dogovorili s Federerom, ali da je ovaj na koncu odustao.

“Imao sam sjajan razgovor s Rogerom. On je sjajan čovjek i ja ga volim. On nas je bio podržao. No na kraju nije htio stati iza ovog projekta. To nas je usporilo”, rekao je Pospišil.