KAKO JE IVANIŠEVIĆ PRIJE SVIH ZNAO DA ĆE ĐOKOVIĆ BITI NAJBOLJI? ‘Pitao sam Gorana po čemu je on to drugačiji, a on mi samo pokaže…’

Ivanišević i njegova obitelj tvrdili su kako će Novak jednog dana biti najbolji

Slavni trener nekadašnje Jugoplastike Božo Maljković ispričao je dosad nepoznatu crticu iz svog života vezanu za Gorana Ivaniševića i Novaka Đokovića. Prije puno godina, još prije nego što je svijet upoznao ovakvog Novaka Đokovića, Ivanišević i njegova obitelj tvrdili su kako će Novak jednog dana biti najbolji.

“Bio sam u Splitu, poslom, kao bivši trener Jugoplastike, a vrijeme sam provodio i na teniskim terenima. Jednom prilikom dolazim tamo, sjedi šareno društvo, veliki igrači Hajduka Šurjak, Buljan, Džoni, košarkaši Jerkov i Šolman, tajnik Jugoplastike Bilić, Ivanišević otac i sin. I ja pitam: ‘Je li Splićani, što ima novo?’ I kaže mi Srđan: ‘Ima novo, vi u Beogradu imate jednog ‘mulca’, bit će broj 1.’ To mi kaže Srđan, a ja pitam Gorana, koji je inače dolazio i kod mene u Barcelonu kad je putovao, je li to točno. Goran mi potvrdi. Pitam Gorana što taj klinac ima drugačije od drugih, a on mi samo pokaže na glavu”, ispričao je Maljković u emisiji “Sedmica” na Radio Beogradu.

Zatim je još naglasio kako je Đoković vrhunski profesionalac. “Jeste li ga ikad uhvatili u tužnim ili sretnim trenucima da pogriješi? Stariji čovjek od njega bi pogriješio, dao bi nekad neku nerezonsku izjavu. On nikada. Sve što je rekao je fantastično i može ući u udžbenike kako se ponaša vrhunski čovjek i sportaš”, zaključio je.