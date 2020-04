KAKO JE BIVŠI BROJ JEDAN ZAMALO PREBIO ĐOKOVIĆA: ‘Upao sam u svlačionicu i htio istući Novaka, ali…’

‘Pobijedio me baš onako kako je želio i zatim je likovao. Kad je ušao u svlačionicu krenuo sam za njim’

Nekadašnji najbolji igrač svijeta, a danas umirovljeni tenisač, Amerikanac, Andy Roddick, otkrio je svojevremeno za Eurosport koliko je zapravo teško igrati protiv Srbina, Novaka Đokovića. Roddick je tom prilikom otkrio i kako se jednom zamalo potukao s Đokovićem.

Bilo je to prije 12 godina kada su Roddick i Đoković igrači četvrtfinale US Opena, u kojem je Srbin slavio s 3:1. Roddick je tada uoči napao Đokovića i rekao mu da je izmišlja ozljede i pretvara se, a Đoković mu je odgovorio na terenu razbivši ga pred njegovom publikom. No, nakon meča Đoković je počeo likovati pred svima i to se Roddicku nimalo nije svidjelo pa je nakon meča otišao u Novakovu svlačionicu kako bi se s njim fizički obračunao.

“Jednom sam tako upao u svlačionicu kod jednog rivala. Neću vam reći njegovo ime, samo to da se rimuje sa Šmovak Šmoković. Bilo je to jednom na US Openu. Izazvao sam ga izjavama, a onda me on razbio na terenu. Pobijedio me baš onako kako je želio i zatim je likovao. Kad je ušao u svlačionicu krenuo sam za njim. Njegov tadašnji trener Gebhard Gritsch je doletio da ga zaštiti. Kad sam vidio kolika gromada od čovjeka stoji iza mene, povukao sam se. Da nisam to napravio, vlak bi me pregazio”, ispričao je prije nekoliko godina Roddick.

Međutim, sada ima puno drugačiji odnos s Đokovićem. “Netko poput Đokovića može vam učiniti život mizernim. Toliko ima dobar retern”, rekao je Roddick za Eurosport.