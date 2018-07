JEDNA HRVATSKA TENISAČICA OZBILJNO JE SKOČILA NA WTA LJESTVICI: Pomaknula se za čak 27 mjesta

Insider Power Rankings: 3 of 4 reigning major champs top the Hardcourt Power Rankings ahead of the summer swing. @AngeliqueKerber@CaroWozniacki@Simona_Halep

Read: https://t.co/CcqZMcr6Gd pic.twitter.com/ju8adCWjkx

— WTA Insider (@WTA_insider) July 27, 2018