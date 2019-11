U novom formatu najvećeg teniskog reprezentativnog natjecanja premije su puno veće

Hrvatska teniska javnost pita se što je razlog tako naprasnog odlaska Željka Krajana, našeg najdugovječnijeg i najuspješnijeg Davis Cup izbornika, s klupe nacionalne momčadi? Kako doznaje Sportklub, za sve je kriv – novac. Naime, u novom formatu najvećeg teniskog reprezentativnog natjecanja premije su puno veće, a od 50 posto koliko dobiva momčad većina je išla prvom igraču, a znatno manje ostalima.

Ivo Karlović tražio najviše od svih?

Veteran Ivo Karlović navodno je tražio najviše od svih, a ostali se s time nisu složili. Izbornik Krajan navodno je pokušao zadovoljiti sve strane, no bezuspješno pa je naposljetku podnio ostavku. Prvo je nastup iz zdravstvenih razloga otkazao Marin Čilić, a nakon što je Željko Krajan pronašao njegovu zamjenu u obliku Karlovića, počeli su problemi…

Tijekom nedjelje razgovarali smo sa sad već bivšim izbornikom koji nam je rekao:

“Nisam otišao s izborničke klupe, to nisu istinite priče. To nije bio sporazuman dogovor sa Savezom i raskid ugovora, nego čisto prihvaćanje nametnutog otkaza. Zbog čega i koje su točne istinite naznake i argumenti, stvarno ne znam i ne mogu ih saznati. Jednostavno ne znam točna razlog svega toga. Imam od strane Saveza neke informacije koje nisu relevantne i argumentirane. Ne znam razlog ili razloge. U Savezu su mi rekli da su igrači zaželjeli sami na put u Madrid i da žele početi neku novu eru. Puno se toga događalo u posljednjih mjesec dana. Sve je bilo rješeno, dogovoreno”, kazao nam je Željko Krajan…

‘Nešto se počelo događati meni iza leđa’

“Teško mi je reći, od Marinove naznake i spominjanja da možda neće igrati, da su se neke stvari počele mijenjati, igrači više pregovaraju sa Savezom nego samnom. Tu se nešto počelo događati meni iza leđa. Sve je bilo do prije tri tjedna – mjesec dana unazad, kad sam se dogovarao s igračima i kad je Marin dao do znanja da neće igrati, tu je onda uskočio Ivo Karlović umjesto njega. Sve je to štimalo, sve je bilo dogovoreno. To je bilo prije možda dva tjedna, kad je Marin to obznanio.

Večera dijela igrača s predsjednicom HTS-a

“I odjednom se pojavila priča da je bila ta večera dijela igrača s predsjednicom i da se na njoj nešto dogodilo. Točnije, da su se tu oni nešto dogovorili. Tog časa je to krenulo, ne znam s čije strane Saveza ili igrača, ali krenulo je to nezadovoljstvo”, istaknuo je Željko Krajan.

Iz Saveza su u subotu poručili slijedeće:

“Zahvaljujem se izborniku Krajanu na svemu što smo zajedno ostvarili i postigli. Međutim, od danas idemo u novom formatu. Nakon otkazivanja Marina Čilića zbog ozljede te nemogućnosti odaziva Ive Karlovića odluka je bila odlazak na Davis Cup u Madrid s mladim igračima s kojima želimo i možemo graditi budućnost hrvatske teniske reprezentacije”, rekla je predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić.

Najizglednije je kako će reprezentaciju u Madridu voditi Ivan Dodig, koji će tamo ujedno biti i u ulozi igrača.