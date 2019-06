JE LI GA SAMO ZABORAVIO ILI? Đoković ne vjeruje da je Ćorić spreman za najveće stvari

I Federer je nerijetko u sličnim razgovorima propuštao spomenuti Ćorića

Novak Đoković protiv Phillipa Kohlschreibera započet će obranu naslova Wimbledona. Ako već za neke nije prvi favorit, onda je definitivno među dva najveća (Federer).

Srbin, manje-više po tradiciji, nije igrao ni na jednom turniru prije Wimbledona, pa je imao viška vremena za – intervjue. U razgovoru sa srpskim novinarima Đoković je odgovarao na mnoga pitanja, a zanimljivo je od njega uvijek čuti tko će biti nasljednici Federera, Nadala i njega.

Đokovićev razlog

“Naravno da je Zverev predvodnik nove generacije, uzimajući u obzir rezultate koje je bilježio posljednjih godina. Tsitsipas je odmah iza, može ga uskoro i prestići na ljestvici. Ako ne gledamo rang-listu, ima nekoliko igrača koji svojom posvećenošću, profesionalizmom, strašću na terenu i izvan njega pokazuju da imaju veliki potencijal i da su jasno zacrtali svoje ciljeve te da na njih možemo gledati kako lidere tenisa u budućnosti.”

Među njima prvi igrač svijeta, pak, nije naveo Bornu Ćorića.

“Shapovalov, Felix Auger-Aliassime i Dominic Thiem iako je potonji malo stariji. Svi oni izuzetno svi posvećeni, profesionalni i nadasve dobri momci. To je nešto što je u današnjem vrhunskom sportu potrebno, ne gledam na uspjeh samo kroz prizmu trofeja i rezultata, već i utjecaja na mlađe generacije, poštovanja prema tenisu i svojim kolegama, prema turnirima, organizaciji, odnosu, vrijednostima koje se zastupaju, karakternim osobinama. Ovi koje sam naveo imaju sve predispozicije da budu šampioni.”

I Federer je nerijetko u sličnim razgovorima propuštao spomenuti Ćorića, ali Švicarac, to je poznato, baš i ne voli previše one od kojih gubi. No koji je Đokovićev razlog?