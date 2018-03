IZNENAĐUJUĆI PORAZ FEDERERA: Najboljeg tenisača svijeta šokirao 175. igrač ATP-ova poretka, Roger gubi i broj 1 na ljestvici

Federera više nema u ždrijebu Miami Opena

Roger Federer, vodeći tenisač svijeta i vjerojatno najbolji svih vremena, iznenađujuće je poražen u meču 2. kola turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Miamiju. Bolji od švicarskog genijalca bio je Thanasi Kokkinakis, 175. igrač poretka koji je do glavnog dijela ždrijeba stigao kroz kvalifikacije. Završilo je 6-3, 3-6, 7-6(4).

Činilo se da će Federer imati normalan dan ‘u uredu’ nakon odrađenog prvog seta, no osvajač 20. Grand Slam naslova potom je izgubio drugi set, a onda i treći u trinaestoj igri. Federer je u posljednjem setu bio taj koji je više stiskao početni udarac suparnika, no došlo se do tie-breaka u kojem je Kokkinakis Federeru prepustio tek četiri poena.

Ovo znači i da Roger Federer prepušta svjetski broj jedan u sljedećem izdanju ljestvice. Preuzet će ga Rafael Nadal.