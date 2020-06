IZAZOVNA TENISKA ZVIJEZDA UPOZORAVALA NA ONO ŠTO SE DOGODILO U ZADRU: ‘Lagali su nas, zdravlje i sigurnost im nisu najbitniji’

Žestoke kritike Gabriela Dabrowski organizatorima US Opena

Kanadska profesionalna tenisačica poljskog podrijetla Gabriela Dabrowski, trenutno 7. igračica svijeta prema WTA ljestvici u parovima te 472. pojedinačno, napisala je dugačko pismo organizatorima Grand Slam turnira u New Yorku, slavnog US Opena koji bi se ove godine trebao igrati od 31. kolovoza do 13. rujna, prema novo donešenom rasporedu, odnosno dogovorenom datumu održavanja turnira.

‘Pogreška je forsiranje US Opena i donešene mjere, kao i izbacivanje nekih elemenata natjecanja’

My personal thoughts on the @usopen moving forward: pic.twitter.com/wLfoQPb2LN — Gaby Dabrowski (@GabyDabrowski) June 16, 2020

Ova dvostruka Grand Slam pobjednica uputila je žestoke kritike na račun US Opena, odnosno predloženog formata turnira. Specijalistica za igru parova tvrdi da je pogreška što se forsira održavanje Grand Slama u New Yorku, jer je “nemoguće zaštititi igrače i igračice od koronavirusa, unatoč strogim zdravstvenim protokolima”, prenosi Eurosport.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo rekao je nedavno da će Teniski savez Sjedinjenih Država poduzeti “izvanredne mjere opreza” za zaštitu igrača od COVID-19, uključujući obavezno testiranje, dodatno čišćenje, dodatni prostor u svlačionici i namjenski smještaj. Naravno, turnir će se igrati bez publike…

“Nemoguće je kontrolirati i provoditi situaciju gdje se igrači samo sele od hotela do mjesta odigravanja i natrag. Kada su nam predstavili plan izgledalo je kao da je već gotova i sigurna stvar. Rečeno nam je da je testiranje 90 posto točno, a znamo da se točnost kreće od oko 70%.

Odmah sam stekla dojam da im zdravlje i sigurnost igrača i igračica nije prioritet. Jednostavno su većinu odluka već bili donijeli i reakcije i mišljenje ostalih sudionika uopće nisu uzeli u razmatranje”, napisala je Dabrowski koja je osvojila Australian Open i French Open titule u mješovitim parovima. Svojom objavom na Twtteru ona je u biti upozorila na ono što se dogodilo na kraju u Zadru proteklog vikenda na Adria Touru, koji je na kraju doživio fijasko…

“Ne znamo s kim će igrači stupiti u kontakt, a oni koji ne budu disciplinirani i odgovorni, a ima i takvih naravno, stavljaju u rizik sve ostale”.

Izvještaji u američkim medijskim i teniskim publikacijama kažu da je USTA odlučila eliminirati kvalifikacije, prepolovila izvlačenje parova na 32 para i potpuno odustala od turnira mješovitih parova. I to se atraktivnoj Kanađanki nije svidjelo…

‘Samo prave još veći jaz među igračima sa vrha i onih koji se pokušavaju probiti’

“Samo prave još veći jaz među igračima sa vrha i onih koji se pokušavaju probiti. Znate, ljepota Grand Slama je u tome što igraš tri kola kvalifikacija da bi uopće došao do šanse da napraviš neko veliko iznenađenje i pobijediš nekog ili neku bolje rangiranu od sebe. Toga ove godine neće biti. Za trofej ti treba samo šest pobjeda nad najboljim igračima i igračicama. Što se tiče mentalne snage koja na takvim turnirima izlazi na vidjelo, ni toga ove godine neće biti. Ljepota Grand Slama je i u miks parovima, u prilici da zaradiš neki dodatni novac i podigneš trofej. Ni toga ove godine neće biti”, dodala je.

Dabrowski (28) je napisala da je mnogim igračima neugodno putovanje u Sjedinjene Države zbog situacije s koronavirusom i da su zabrinuti zbog toga što će na ovom događaju morati biti podvrgnut višestrukim testovima za COVID-19.

“Drugi su, pak, izrazili razočaranje što se neće moći natjecati zbog pojednostavljenog turnira”, dodala je.

Ženski svijetski teniski broj 2 Simona Halep zbog protokola će vjerojatno propustiti igranje na Flushing Meadowsu, rekla je glasnogovornica rumunjske igračice za Reuters.