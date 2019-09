IVANIŠEVIĆ STAO U OBRANU ĐOKOVIĆA KOJI SE OPET NAŠAO NA UDARU: Nakon njegove poruke sve bi se moglo promijeniti

Ivanišević je savjetovao Kyrgiosu da se prestane baviti glupostima i koncentrira se na svoju igru

Svatko tko imalo prati tenis zna da australskom tenisaču Nicku Kyrgiosu fali pokoja daska u glavi. Osim što na skoro svakom svom meču napravi cirkus, na zub je posebno uzeo najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića.

Srbin je često Meta napada Australca, a ovaj put je u njegovu obranu stao član njegovog tima Goran Ivanišević. Slavni hrvatski tenisač objasnio je neke stvari Kyrgiosu.

“To je dosta loše jer mislim da Novak nije uradio ništa protiv njega. On se obrušio na Novaka bez ijednog razloga. Kad izađete na teren možete raditi što god želite, ali morate poštovati protivnika” – izjavio je Ivanišević za britanski Telegraph.

“On dosta komentira Novaka, ali samo on zna razlog. On bi trebao brinuti o sebi jer bi trebao biti u Top 5 i osvojiti neki Grand Slam. Nikada neće osvojiti Grand Slam s trenutnim ponašanjem i stavom. Kada bi te stvari promijenio – to bi bilo odlično za njega, ali i za tenis” zaključio je Ivanišević.