Njihova suradnja započela je prije dvije godine za vrijeme Wimbledona

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević, otkrio je u razgovoru s u razgovoru s organizatorima turnira Serbia open u Beogradu neke zanimljive detalje vezane uz Novaka Đokovića.

“Novaka Đokovića od drugih odvaja sve, mada uvijek vjerujem da je prvo naš balkanski mentalitet, poseban, drugačiji, snalažljiviji, najbolji. Tri sata bi mogli pričati o tome. Sve ga odvaja. Ne govorim samo o Novaku kao tenisaču, već općenito u svim granama sporta i van sporta. Zato nas se zapad boji, dobri smo. Novak je poseban, genijalac, perfekcionist. Ne kažem da je uvijek lagano s njim, ali je to jedan veliki izazov, povjerenje, čast”, rekao je Ivanišević i nastavio.

“On je čovjek koji svaki dan želi biti bolji i bolji. Danas je bilo dobro, sutra već nije i mora biti bolje, gurate naprijed, puno se može naučiti od njega. Nije nikad dosadno”, naglasio je i dodao kako Đoković ima jednu manu, naviku koju bi prvi svjetski reket trebao promijeniti.

“Možda ima jedna stvar, ali to nikome ne može poći da pođe za rukom. On se posvađao sa satom. U životu mislim da nije došao na vrijeme. I on to zna, ali ne ide. Već svi znamo da će kasniti, svi su već navikli“, zaključio je Ivanišević.