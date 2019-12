Doduše, nije to tako čudno jer dolazi od čovjeka koji je na svom šampionskom Wimbledonu prije svakog meča gledao Teletubbiese

Goran Ivanišević ovog je tjedna bio u Zagrebu na HOO-ovom godišnjem kongresu trenera. Za njegovo predavanje tražilo se mjesto više, a progovorio je najbolji hrvatski tenisač svih vremena o zamnimljivim ritualima koje on i Novak Đoković imaju uoči nekih mečeva.

“Sve ovisi kako je on raspoložen. Nekada zajedno gledamo smiješni video i umiremo od smijeha pet minuta prije meča. Pravilo je da nema pravila. Ali kada on izađe na teren, nikada nisam vidio takvu koncentraciju, to je nevjerojatno, i vidi se zašto je osvojio toliko Grand Slamova. Sada će još više gristi u idućoj godini, nakon što je ovu završio na drugoj poziciji. Ali imamo sjajan odnos općenito, kao uostalom i s Vajdom, pričam Novaku i svoje anegdote iz karijere. Hvala Bogu ima na YouTubeu videa pa onda on gleda i umire od smijeha. Zbilja fenomenalna suradnja, a jako puno pomažu mentalitet i jezik”, rekao je Ivanišević u intervjuu za Sportske novosti.

Ivanišević je kazao kako u trenerskom poslu puno više poseže za vlastitim iskustvima nego za sportskom literaturom. Usputno je priznao da je puno lakše biti igrač nego trener.

“Novakove pripreme kreću 9. prosinca u Monte Carlu, zatim idem s njim 16. prosinca za Abu Dhabi gdje će igrati ekshibiciju i ostajem još do Božića u Dubaiju. Onda Marijan Vajda preuzima i ide s njim za Australiju igrati ATP Cup. Vajda ide s njim i na Australian Open, dogovorili smo se da ćemo ići svaki na polovicu turnira. Dva Grand Slama ja, dva on. Plan je za sada da idem na Wimbledon i US Open. Novak je izrazio želju za jednim trenerom na Grand Slamu, što je po meni dobro, a i Marijanu je dobro i tako se stvori nekako intimnija atmosfera2, objasnio je Ivanišević.

“Očekivanja su uvijek velika, pogotovo kada radiš s igračem kao što je Novak kod kojeg je i samo finale neka vrsta neuspjeha. Kako mi je u loži dok ga gledam? Ma kuha u meni, non-stop su kamere na tebi i moraš ono glumiti kao dobro mi je, a poletio bih da mogu. No smiren sam kao trener, iako mi ljudi ne vjeruju. Moraš biti pozitiva i volim to raditi”, zaključio je Goran.