IVANIŠEVIĆ O SVEMU POMALO: ‘Raonić psuje po naški, Balkanac jedini može trenirati Balkanca, a Federer i sljedećih 10 godina može biti broj 1’

Goran Ivanišević trenutačno je u Monte Carlu na turniru na kojem vodi Miloša Raonića

Bivši osvajač Wimbledona Goran Ivanišević nalazi se trenutačno u Monte Carlu gdje u ulozi trenera Miloša Raonića, 14. nositelja jakog turnira na zemljanoj podlozi, prati zbivanja u gradu u kojem je, kako kaže, proveo mnogo vremena.

Logično pitanje bilo je ono oko poreza. Poznato je da Monte Carlo mnogi odabiru kao svoje prebivalište razmišljajući o davanjima…

“Ljudi malo krivo percipiraju tu priču oko poreza. Svi mi plaćamo porez. Odrape te na svakom turniru, u SAD-u ti uzmu pola novčanih nagrada, čak i više, ovisno u kojoj se saveznoj državi igra. Samo što nisu izmislili porez na oblake i porez na glupost. Ma vraga se ne plaća porez. Samo su neke stvari drugačije. Možda možeš proći bolje kad su u pitanju ugovori i garancije, ali novac od nagradnog fonda, e tu te odrape. U moje doba su se Francuzi i Englezi sjetili da nisu dovoljno uzeli pa je bilo retro-oporezivanja. Tu nema ‘neću platiti’. Sreća je da sam ja u to vrijeme igrao loše u Francuskoj. Zamislite kako je bilo Brugueri, njega su ‘ubili’ jer je osvojio dva Roland Garrosa…”, kaže Ivanišević u razgovoru za Sportske novosti.



Raonić je Balkanac

Upitan o suradnji sa Raonićem, Ivanišević je u svom stilu kazao:

“Dobro smo kliknuli. Kao tenisač i osoba on mi je najsličniji od sve trojice koje sam do sada trenirao. Može on 16 puta igrati za Kanadu, ali je Balkanac. Moja je teorija da Balkanca može samo trenirati samo Balkanac. Ja sam bio užas i danas bih promijenio 80 posto stvari u karijeri, ali ne mogu. Zato i kažem Milošu da si pogleda neki moj meč ako želi promijeniti neke stvari. On je najbliži mojoj teniskoj filozofiji i ima potencijal da bude broj jedan. Već je i bio treći nakon finala Wimbledona.”

“Znam da je malo težak, da bi trebao skinuti još četiri kilograma. Njegov je problem što je previše posvećen, stalno nekakvo filozofiranje. A servis, forhend i bekhend su uvijek isti. Samo su loptice postale brže. Zašto je Federer broj jedan? Jer ne filozofira. I da još deset godina igra, i dalje će biti broj jedan. Drugi izmišljaju toplu vodu i kompliciraju. Raonićeva igra mora biti jednostavna i agresivna. Servis, forhend, volej, pa neće valjda sa sto kila trčati k’o Nadal.”

Tvrdi Ivanišević i da je 90 posto razgovora sa Raonićem ‘na našem jeziku’, tek kad nešto Miloš ne razumije ubaci engleski. Psovke mu, nastavlja, dobro idu.

“Mi smo poznati po tome, Dalmatinci još malo više nego ostali. Sve zna. Još kad bi u tu balkansku negativnost uspio dodati malo kanadske pozitive, bilo bi bolje”, dodaje Ivanišević koji mnogo toga za razvoj svoje teniske karijere duguje i zahvaljuje Ivanu Ljubičiću za kojeg kaže da je njegov ‘guru’.

Pričao je Ivanišević i o Borni Ćoriću za kojeg i dalje tvrdi da je Top 10 igrač, a osvrnuo se i na Davis Cup u kojem će Hrvatska igrati polufinale protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.

Savjet reprezentaciji

“Mislim da smo favoriti, pitanje je samo gdje će se igrati i na kojoj podlozi. Da se mene pita, nikako ne bi bila dvoranska zemlja. To bih odmah prekrižio i ne znam zašto je forsiraju. Ne možeš birati podlogu tako da gledaš što će biti lošije suparniku. Amerikanci uopće nisu loši na zemlji, osim toga, zemlja u dvorani ne može biti toliko spora. I Isner i Sock su dobri igrači, nisu mutavi. Stavio bih ili spori beton ili zemlju vani, to je već druga priča. Ali gdje? Stadion je glupost, osim ako ti dolaze Federer ili Nadal. Amerika možda nekome zvuči ‘vau’, ali nisu to igrači koji će privući ljude. Jack Sock, Steve Johnson, Ryan Harrison, koliko je naših ljudi čulo za njih? Možda za Isnera samo…”, objašnjava Ivanišević koji bi domaćinstvo ukazao Zadru ili Splitu.

Ivanišević je također jedan od onih koji smatraju da se Novak Đoković prerano vratio nakon ozljede, da Rafael Nadal nema konkurenciju na zemlji, baš kao što predviđa uspjeh Rogera Federera na travi i betonu kad krene taj dio sezone…