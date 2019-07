IVANIŠEVIĆ O SPORNOJ IZJAVI ZBOG KOJE JE U SRBIJI POSTAO ‘PERSONA NON GRATA’: ‘Došli su Srbi na tribinu i prijetili da će me ubiti, zaklati…’

‘Ja jesam to rekao, ali se moja izjava odnosila samo na te navijače jer su me stvarno izludjeli vrijeđajući mene i psujući mi majku na najgori mogući način’

Vijest od prije dvanaest dana da je Goran Ivanišević novi trener u trenerskom timu najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića uoči početka Wimbledona odjeknula je regijom, kao i teniskim svijetom. No, odmah su Srbi izvukli Goranovu izjavu iz 1993. o pucanju iz mitraljeza po Srbima.

Naime, ugledni “The New York Times” je u digitalnom izdanju objavio svoj članak iz 1993. godine, a u Srbiji je jedna Ivaniševićeva izjava iz tog perioda mnoge razljutila… Naime, Ivanišević je 1992. godine na turniru u Adelaideu primao prijetnju smrću jer se zalagao za hrvatsku neovisnost. Imao je pratnju dvojice policajaca kroz cijeli turnir, ali ga to nije omelo u osvajanju naslova.

‘Razmišljao sam kako bi bilo lijepo da neki Srbi stoje ispred mene’

“Nisam bio zabrinut. Pokazali su mi kako pucati, samo iz zabave. Pustili su me pucati iz mitraljeza. Bilo ga je teško kontrolirati, ali je bio lijep osjećaj – meci su izlazili. Razmišljao sam kako bi bilo lijepo da neki Srbi stoje ispred mene. Srbima ne želimo dati jedan metar naše zemlje. Bit će to dug rat, ali ćemo pobijediti na kraju”, dodao je Goran koji je tada na poklon od jednog hrvatskog vojnika dobio ostatke srpske rakete i držao ih u dnevnom boravku”, rekao je Ivanišević kasnije za The New York Times. Goran je u Srbiji 90-etih bio najomraženija ličnost. U tamošnjim medijima okarakterizirali su ga kao jednu od najnegativnijih ličnosti iz susjedne države devedesetih godina, poslije raspada Jugoslavije…

‘U jednom periodu meča na tribine dolazi pet do deset momaka, Srba naravno’

U razgovoru s reporterom srpskih medija Politike i Sportskog žurnala koji je u Londonu i prati Wimbledona, Ivanišević je objasnio što se dešavalo te ratne 1992…

“Prvi put sam te 1992. došao u Adelaide, a čuva me specijalna policija. Nisam mogao otići ni u WC a da me dvojica specijalaca nisu pratila. U 1. kolu protivnik mi je bio Šveđanin Nicklas Kulti. On igra bolje od mene, a onda u jednom periodu meča na tribine dolazi pet do deset momaka, Srba naravno, i počinju me psovati na najgori mogući način. Prijete da će me ubiti, zaklati, vrijeđaju moju majku najvulgarnijim psovkama. Ja im uzvraćam, dolazi do prekida meča da njih odstrane s tribina. A onda se događa jedna tragikomična situacija. Umijesto da ja budem taj koji ne može pogoditi teren, Kulti postaje taj koji ne može povezati dva dobra udarca. Nakon meča me je pitao što se dogodilo”, kazao je za Politiku Ivanišević, prenosi srpski tabloid Blic, te nastavio:

‘Ja jesam to rekao, ali se moja izjava odnosila samo na te navijače jer su me stvarno izludjeli’

“U toku te nedjelje, kako nisam smio nigdje izaći, ti specijalci pozvali su me u streljanu gdje vježbaju gađanje iz vatrenog oružja. Dali su mi poluautomatsku pušku kako bi gađao neke mete. One su iskakale, naravno, ja ništa nisam pogodio. Poslije su novinari doznali da sam bio tamo i pitali su me kako je bilo. Ja sam im rekao da je bilo super, ali da bi bilo još bolje da su umjesto meta bili oni navijači s meča. Novinar je to preveo, kako je preveo. Pogrešno. Ja jesam to rekao, ali se moja izjava odnosila samo na te navijače jer su me stvarno izludjeli vrijeđajući mene i psujući mi majku na najgori mogući način. Ali, ja nikada poslije toga nisam ništa slično rekao, niti sam imao takve izjave, niti sam nešto govorio protiv sportaša i ostalih ljudi”, objasnio je legendarni hrvatski tenisaki as Goran Ivanišević i dodao:

“Bio je rat, ja sam bio za svoju zemlju, možda sam bio i najeksponiraniji sportaš uz pokojnog Dražena Petrovića. Svaku šansu sam koristio za promociju Hrvatske. Na takav način sam pomagao svojoj zemlji. Svako je radio šta je mogao, tako da ne vidim ništa sporno u tome. Ispalo je kao da sam stvarno uzeo mitraljez i ubio 500 ljudi, a to nije točno.”

Vrijedi spomenuti kako je Goran poslije rata zagovarao poboljšanje odnosa između Hrvata i Srba te da je postao jedan od omiljenih hrvatskih sportaša u Srbiji.