IVANIŠEVIĆ O INCIDENTU KOJI JE UZDRMAO SVIJET TENISA: ‘Sve što je moglo krenuti loše u tom trenutku, krenulo je loše’

Legendarni hrvatski tenisač, osvajač Wimbledona i današnji trener najboljeg igrača svijeta Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, dao je veliki intervju za HRT u kojem je govorio o brojnim gorućim temama iz svijeta tenisa, kao i o koroni, neslavnom Adria Touru te Đokovićevu incidentu.

Ivanišević je također bio zaražen koronavirusom na Adria Touru ljetos, a kaže kako na njega nije ostavila neke posljedice.

“Korona, mislim prebolio sam, simptomi dva dana, nije toliko strašno, na žalost imamo i teže slučajeve. Ljudi pazite se i dalje, držite maske u zatvorenom, perite ruke. Može se svako zaraziti, nema tu pravila, ne zna se gdje. Glupo je govoriti nemoj ići tu, nemoj ići tamo jer ćeš se zaraziti. Treba živjeti i paziti, a ne se zatvarati doma jer ako se zatvoriš doma sto posto ćeš se zaraziti prije ili poslije”, rekao je Ivanišević.

‘Sve je krenulo loše’

Zatim se okrenuo temi o kojoj je nedavno pisao cijeli svijet, o incidentu s Đokovićem i linijskom sutkinjom na US Openu.

“Sve je bilo super, osvojio je Cincinnati u New Yorku, odigrao odlično tri meča i onda se dogodila ta minuta i pol u kojoj je sve što je moglo krenuti loše, krenulo loše od 5:4, 0:40 do onoga challengea do pada na 5:5 i onda onaj nesretni pogodak. Ja općenito nisam za diskvalifikaciju, ne zato što je Novak u pitanju, već mislim da je to prerigorozno. Glupa su pravila ta koja izjednačavaju namjerno i nenamjerno. Ono je… on uopće nije bio ljut. Na žalost pogodio ju je, ona je više bila u šoku, hvala Bogu da je dobro. Pravila su takva, ili dobiješ opomenu ili te diskvalificira”, rekao je Ivanišević i onda dodatno pojasnio.

“Sudac mu je otvoreno rekao, opomenu ti ne mogu dati, znači mora ići diskvalifikacija jer kad osoba napusti teren i traži liječničku pomoć to je odmah diskvalifikacija. Ja sam odmah znao. Ona je stajala ispod mene, nisam vidio gdje ju je pogodio, ali kada sam čuo uzvike znao sam da sutradan idemo doma. Ali dobra stvar je što je on toliko u glavi jak, on je pobjednik. To je pokazao u Rimu. Osvojio je Rim uz ne najbolji tenis i to je super stvar za Roland Garros gdje je on po meni prvi favorit”, rekao je Goran.