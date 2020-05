IVANIŠEVIĆ BI ĐOKOVIĆU UKRAO SAMO JEDNU STVAR: ‘Kada to napravi, on je poput Picassa. Savršenstvo’

U velikoj anketi ATP-a brojni su slavni i legendarni tenisači upitani koji bi potez “ukrali” jednom svom suigraču. Među anketiranima je bio i Goran Ivanišević, legendarni osvajač Wimbledona i trener Novaka Đokovića, prvog tenisača svijeta.

Ivanišević je bez puno razmišljanja rekao kako bi on “ukrao” Đokovićev bekend.

“Đokovićev bekend ima sve. Ima tajming, dubinu, 100 puta udara lopticu i onda udari winner čak i kada nije u najboljoj poziciji. Čak i onda udara savršeno. To je savršenstvo, udara kao što Picasso slika”, rekao je Ivanišević.

If you could steal one shot from any player, what would you pick?

Goran went for the @djokernole backhand on the @ATPChampions Legends Live 💪 pic.twitter.com/am7ps4nlgx

— ATP Tour (@atptour) May 18, 2020