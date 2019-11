RAZGOVARALI SMO S KRAJANOM: Ispričao nam je svoju stranu priče i ona je pomalo mučna ‘Nije istina to što govore. Dosta je, sad ću vam sve reći…’

‘Nisam otišao s izborničke klupe, to nisu istinite priče. To nije bio sporazuman dogovor sa Savezom i raskid ugovora, nego čisto prihvaćanje nametnutog otkaza’

Informacija iz hrvatskog teniskog saveza da Željko Krajan više nije izbornik Davis Cup reprezentacije odjeknula je hrvatskim medijskim prostorom. Tim više što ovo nitko nije očekivao, dogodilo se kao “grom iz vedra neba” kako bi se ono reklo, i to uoči Davis Cup završnice u Madridu od 23. do 25. studenoga. Ove godine Davis Cup će se po prvi put igrati u novom formatu, turnirskom. Hrvatska je u skupini sa Španjolskom i Rusijom, a u četvrtfinale prolaze pobjednici šest skupina i dva najbolja drugoplasirana…

ŽELJKO KRAJAN VIŠE NIJE IZBORNIK DAVIS CUP REPREZENTACIJE: Potresi u hrvatskom tenisu

U obranu naslova bez Krajana, našeg najdugovječnijeg i najuspješnijeg teniskog izbornika

No, u obranu krećemo bez Krajana, našeg najdugovječnijeg i najuspješnijeg teniskog izbornika koji je za svog mandata, započetog u siječnju 2012. godine i završenog u subotu priopćenjem Hrvatskog teniskog saveza o “sporazumnim raskidom ugovora” s 40-godišnjim Varaždincem, bio na čelu reprezentacije koja je prošle godine u Lilleu po drugi put donijela Davis Cup u Hrvatsku, a 2016. bila na korak do trijumfa u zagrebačkom ludom i dramatičnom finalu protiv Argentine…

Sportske novosti donijele su tekst o tome kako u Savezu postoji prilično jaka struja koja želi smijeniti Krajana. Vodstvo HTS-a proteklih je dana organiziralo zajedničku večeru s igračima i Krajanom. Na toj večeri bila je većina od onih koji su mogli biti, ali nakon toga se pojavila priča da je vrlo upitna pozicija izbornika, piše SN.

VELIKI UDARAC ZA HRVATSKU DAVIS CUP REPREZENTACIJU: U obranu naslova kreće bez Čilića

Pojavila se priča o jakoj struji koja želi smijeniti Krajana

“Čak i za Madrid. Navodno je samo pitanje hoće li izbornik dati ostavku ili će biti smijenjen, a reprezentaciju bi u Madridu za tu posebnu priliku preuzeo netko od tenisača. U stilu kao nekada Ivan Ljubičić u Grazu 2006. godine protiv Austrije nakon što smo dva mjeseca ranije osvojili Davis Cup. Igrač i izbornik. Tada je, podsjećamo, Nikola Pilić odstupio, a Goran Ivanišević se nije dao nagovoriti da preuzme klupu”, stoji u tekstu Sportskih novosti.

Dan nakon što je obznanjeno sve navedeno, javio nam se i sam Željko Krajan. Nekako smo uvijek s njim naviknuli pričati o lijepim stvarima, ali ovog puta nije bilo tako.

“Nisam tužan jer nemam za ničim tugovati. Eventualno se osjećam izigrano jer ne znam pravi razlog zbog čega se ovo dogodilo. Ono što su napisali u HTS-u u priopćenju o sporazumnom raskidu ugovora nije točno. Neke stvari su se meni iza leđa događale, očito, takav barem imam osjećaj trenutno… U ovih 8 godina koliko sam ja u Davis Cup reprezentaciji ovako nešto mi se nikad nije dogodilo, niti sam u politici Saveza, odnosno poslovanja s njim ikad osjetio. Nikad nisam mislio da će mi se ovo dogoditi, da će do toga doći. Da je do toga došlo prije, sigurno da ne bi bio na toj poziciji”, kazao nam je u uvodu razgovora Željko Krajan i nastavio:

‘To nije bio sporazuman dogovor sa Savezom i raskid ugovora, nego čisto prihvaćanje nametnutog otkaza’

“Nisam otišao s izborničke klupe, to nisu istinite priče. To nije bio sporazuman dogovor sa Savezom i raskid ugovora, nego čisto prihvaćanje nametnutog otkaza. Zbog čega i koje su točne istinite naznake i argumenti, stvarno ne znam i ne mogu ih saznati. Jednostavno ne znam točna razlog svega toga. Imam od strane Saveza neke informacije koje nisu relevantne i argumentirane. Ne znam razlog ili razloge. U Savezu su mu rekli da su igrači zaželjeli sami na put u Madrid i početi neku novu eru, dalo se to iščitati od predsjednice HTS-a Nikoline Babić, kao i promjenu i pomlađivanje momčadi. E sad, da li to u Savezu automatski vuče potez smjene izbornika, to ne znam”, objašnjava nam Željko Krajan.

Marin Čilić zbog kroničnih problema s koljenom morao je otkazati nastup na skorašnjoj završnici Davis Cupa, kako bi dobio vremena za rehabilitaciju i potpuni oporavak. To je, u biti, bio početak kraja Željka Krajana na klupi izbornika reprezentacije, ispostavilo se nedugo kasnije…

“Puno se toga događalo u posljednjih mjesec dana. Sve je bilo rješeno, dogovoreno. Nikakvih sukoba niti problema nije bilo i onda par dana prije puta u Madrid došlo je do ovog. Teško mi je reći, od Marinove naznake i spominjanja da možda neće igrati, da su se neke stvari počele mijenjati, igrači više pregovaraju sa Savezom nego samnom. Tu se nešto počelo događati meni iza leđa. Sve je bilo do prije tri tjedna – mjesec dana unazad, kad sam se dogovarao s igračima i kad je Marin dao do znanja da neće igrati, tu je onda uskočio Ivo Karlović umjesto njega. Sve je to štimalo, sve je bilo dogovoreno. To je bilo prije možda dva tjedna, kad je Marin to obznanio.

Od početka rada novog vodstva Saveza sam osjetio da nemam tako slobodne, otvorene ruke i povjerenje kao prije’

I odjednom se pojavila priča da je bila ta večera dijela igrača s predsjednicom i da se na njoj nešto dogodilo. Točnije, da su se tu oni nešto dogovorili. Tog časa je to krenulo, ne znam s čije strane Saveza ili igrača, ali krenulo je to nezadovoljstvo. Ne znam točan razlog. Nije ništa naslučivalo tome, od igrača nisam ništa čuo. Imali smo dobru komunikaciju svih 8 godina, to se vidi i po rezultatima. Od početka sam osjetio od strane ovog vodstva Saveza koje je na čelu godinu dana, da nemam tako slobodne, otvorene ruke i povjerenje kao prije, za vrijeme prijašnjih predsjednika. Od mog početka na klupi Davis Cup reprezentacije, znači prije 8 godina, promijenili su se u HTS-u Davor Prpić, Čačić, Luković, puno ljudi.. Nikad se nitko nije direktno miješao u Davis Cup momčad, mojih odluka. No, s novom postavom dosta se toga promijenilo. Puno su dublje ušli u reprezentaciju kao da im je Davis Cup sve, a mislim da nije. Savez bi trebao biti puno više od toga”.

U lipnju 2018. godine HTS je dobio novu predsjednicu. Nikolina Babić iz Čakovca jednoglasnom podrškom nazočnih na Skupštini održanoj u Zagrebu izabrana je na tu funkciju za predstojeće dvije godine, odnosno do isteka mandata prethodnog predsjednika Franje Lukovića. Skupštini je prisustvovalo 33 članova od 41 i svi su podržali Babić, koja se jedina i kandidirala.

Nikolina Babić u lipnju 2018. postala predsjednica HTS-a

Nikolina Babić je inače ekonomistica, magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i bivša je direktorica tvrtke Pana koja se bavi proizvodnjom drvenih i drvo-aluminijskih prozora, vrata i podova. Bila je i u politici kao članica HDZ-a. Potkraj 2016. kratko je bila i zastupnica u Hrvatskom saboru kao zamjena za stranačkog kolegu Darka Horvata.

Već nakon preuzimanja dužnosti najavila je što očekuje i što želi napraviti u svom mandatu. Kazala je kako želi ulagati u budućnost, graditi sve od temelja, što su u ovom slučaju mladi i talentirani tenisači. Želi stvarati nove Ćoriće i Čiliće i da Davis Cup Hrvatska nastavlja biti uspješna i u novom formatu natjecanja…

‘U Savezu ima puno stvari koje bi se trebale promijeniti i biti bolje, a oni su se zakačili za Davis Cup’

“U Savezu ima puno stvari koje bi se trebale promijeniti i biti bolje, a oni su se zakačili za Davis Cup. Baš su jako u to duboko ušli. Na kraju krajeva, počeli su raditi stvari možda meni iza leđa i to se dogodilo. Znam kad se to počne događati da nema povratka. Sigurno da nije dobro što se ovo dogodilo prije puta. Ako se već moralo dogoditi, bolje da se dogodilo puno ranije. A ne ovako… Čisto da se može naći mirno riješenje. Zamjenu koju su trebali, a ne da se sad ne zna tko će voditi momčad, da li će igrač biti i kapetan, izbornik… Ovako se odgađalo do zadnjeg dana, kao da me se htjelo dovesti pred gotov čin. Puno se odluka Saveza do kraja odgađalo.

‘Loše su odigrali, trebali su to prije riješiti’

Sve je zadnje dane postalo hitno, morali smo se svi odmah naći, sve se to par dana prije puta događalo. Zašto? Ne znam… Možda ovako ispada jače medijski da je to sporazumni raskid suradnje, dogovor, da bi možda sve svalili na mene, da bi ispalo da sam ja prije puta otkazao jer mi se ne ide, ili što Marin ne igra… Da se svali krivica na mene. Možda se zbog toga toliko sve vremenski odgađalo. Sigurno da to nije najbolje za igrače. Za dva dana idu na put, sutra je ta presica. To što više nisam izbornik ne bi trebalo prije odlaska u Madrid biti glavna tema, ali će nažalost biti i to zbog krivog vođenja saveza, od strane tih ljudi koji su na čelu te institucije. Loše su odigrali, trebali su to prije riješiti. Nemaju iskustva, došli su kao novi i sve ne ide u prilog igračima”.

Prema onome što se može pročitati između redaka, igrači su bili ti koji su mu presudili, kao i loša reakcija i odluka ljudi koji vode HTS…

‘Meni je rečeno da je politika Saveza uvijek bila da su igrači ti koji biraju, koji postavljaju i smjenjuju izbornika’

“Ne znam što je prevagnulo i čija je ovo bila odluka na kraju. Meni je rečeno da je politika Saveza uvijek bila da su igrači ti koji biraju, koji postavljaju i smjenjuju izbornika. Istina je da su igrači mene izabrali 2012. godine. U ovih osam godina sjajne smo stvari zajedno napravili. Ako je stvarno došlo vrijeme za neku promjenu, za boljitak našeg tenisa, pozitivni iskorak, neki korak naprijed Saveza s novim ljudima, onda neka tako bude. Meni je drago ako oni misle da je to dobar potez i za dobro sutra hrvatskog tenisa i općenito za popularizaciju tenisa… No, mišljenja sma da bi HTS morao brinuti o više toga a ne samo u fokusu imati Davis Cup. Trebalo bi se tu puno toga dogoditi, ali ja ne vidim da se išta događa. U ovih godinu dana koliko je prošlo od dolaska novih ljudi u Savez, ništa se puno nije promijenilo. Tu bi trebao HTS raditi na popularizaciji tenisa. Stvari koje bi Savez trebao raditi se ne rade, njima je neki paravan za sve taj Davis Cup u koji su jako zagazili, ušli. To im je bila i glavna stvar kad su ulazili u Savez. Što će biti u budućnosti s tim uspjesima, budemo vidjeli. Može doći period da neće biti takvog uspjeha u Davis Cupu i onda će Savez morati funkcionirati na neki drugi način. Zato ne vidim s ovim ljudima svjetliju budućnost u HTS-u i hrvatskom tenisu. No, oni su odgovorni, zato i jesu tu gdje jesu. Imaju vlast i zato mogu raditi što žele. Na funkcijama su u Savezu pa valjda znaju što rade”, zaključio je bivši hrvatski Davis Cup izbornik Željko Krajan.