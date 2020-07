[FOTO] SMANJILA JE PREVELIKE GRUDI I USPJELA U TENISU: Imala je najveće grudi u bijelom sportu; O njezinim peticama i dan danas se priča

‘Napravila sam to zbog tenisa’

Druga tenisačica svijeta prema WTA ljestvici Simona Halep godinama se borila s jednim neobičnim problemom. Rumunjka dugo godina nikako nije uspjevala probiti se u sam vrh svjetskog tenisa, a razlog za loše igre je našla u prevelikim grudima. Odlučila je kirurškim putem smanjiti grudi i, ispostavilo se, nije pogriješila u toj svojoj odluci:

‘Možda je to najveća žrtva, ali ne osjećam da sam žrtvovala nešto’

“Napravila sam to zbog tenisa. Možda je to najveća žrtva, ali ne osjećam da sam žrtvovala išta jer sam to napravila zbog nečeg do čega mi je jako stalo. Jednostavno, volim posao kojim se bavim”, rekla je Halepova prije dvije godine za Sports Ilustrated koja je smanjila grudi 2010. Bila je do tad poznata kao tenisačica s najvećim grudima u tenisu.

Iako su fanovi negodovali, ona se ipak odrekla svojih “petica”.

“Da, rado ću razgovarati o tome jer je to jedina stvar koju do sada nisam osvojila. Razmišljam da sam tu, da to mogu učiniti jer sam bila tako blizu tri puta. Samo treba vremena, možda strpljenja i vjerovanja da to mogu učiniti. Bilo mi je sve teže i teže brzo reagirati. Težina grudi me je mučila, bilo mi je neudobno dok sam igrala. Boljela su me leđa. Čak mi se nisu sviđale ni u svakodnevnom životu. Podvrgnula bih se operaciji i da se ne bavim tenisom”, govorila je za Roland Garros Halep.