IMA SAMO 22 GODINE I POSTALA JE NAJPLAĆENIJA SPORTAŠICA SVIJETA: ‘Iza nje je odlična priča’

Japanska tenisačica haićanskog podrijetla Naomi Osaka (22), prema posljednjoj WTA ljestvici deseta igračica svijeta, preuzela je titulu najbolje plaćene sportašice na svijetu od Amerikanke Serene Williams, tvrdi američki magazin Forbes u svom tekstu objavljenom u petak na web izdanju.

