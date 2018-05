Nikad na broju 1 u konkurenciji parova nije bio mlađi tenisač

Hrvatski tenisač Mate Pavić je prvi igrač svijeta u konkurenciji parova na najnovijoj ATP ljestvici objavljenoj u ponedjeljak.

Pavić je do uspjeha karijere stigao iako je s Austrijancem Oliverom Marachom poražen u četvrtfinalu rimskog Mastersa od Urugvajca Pabla Cuevasa i Španjolca Marcela Granollers-Pujola, ali su poraz doživjeli i prvi nositelji Marcelo Melo i Lukasz Kubot pa je Pavić s petog mjesta skočio na vodeće mjesto ATP ljestvice igrača parova.

Najmlađi ikad

Od hrvatskih tenisača najbolji plasman u seniorskoj konkurenciji do sada je imao Goran Ivanišević koji je stigao do 2. mjesta pojedinačne ATP ljestvice, a Ivan Ljubičić i Marin Čilić su dospjeli do trećeg mjesta. Među hrvatskim tenisačicama najbolji renking imala je Iva Majoli koja je dospjela do 4. pozicije na pojedinačnoj WTA ljestvici.

Pavić je tako postao najmlađi svjetski ‘broj 1’ u konkurenciji parova u posljednje 22 godine, nakon veljače 1996. godine kada je vodeću poziciju na ljestvici zauzeo Australac Todd Woodbridge, koji je tada imao 24 godine i 10 mjeseci. Splićanin će 4. srpnja proslaviti 25. rođendan.

Sljedeći Hrvat na ATP ljestvici parova je Ivan Dodig koji se nalazi na 16. mjestu što je u odnosu na prošli tjedan pad od pet mjesta. Nikola Mektić je ostao na 21. mjestu, a Franko Škugor je napredovao jedno mjesto, na 41. poziciju.

ATP ljestvica parova:

1.(4) MATE PAVIĆ (HRV) 7.080

2.(1) Lukasz Kubot (Polj) 7.050

3.(1) Marcelo Melo (Bra) 7.050

4.(2) Oliver Marach (Aut) 7.010

5T.(2) Bob Bryan (SAD) 6.720

5T.(2) Mike Bryan (SAD) 6.720

7.(7) John Peers (Aus) 6.070

8.(8) Henri Kontinen 5.980

9.(9) Jean-Julien Rojer (Niz) 5.250

10.(7) Juan Sebastian Cabal(Kol) 5.180

…

16.(11) IVAN DODIG (HRV) 4.340

21.(21) NIKOLA MEKTIĆ (HRV) 3.170

41.(42) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 1.831

67.(63) ANTONIO SANČIĆ (HRV) 1.256