Hrvatska 15-godišnja teniska senzacija Petra Marčinko nastavlja nizati uspjehe. Postala je najbolja hrvatska tenisačica do 18 godina, a do naslova se prošetala, u finalu je slavila uvjerljivo, sa samo jednim izgubljenim gemom.

Prije prvenstva u Splitu odigrala je svoj prvi profesionalni meč. Na Ladies Open u Zagrebu stigla je s pozivnicom i u prvom kolu seniorkama pokazala zube. Izbacila je šestu nositeljicu, nekad 32. tenisačicu svijeta, iskusnu Japanku Kurumi Naru. Pobijedila ju je bez izgubljenog seta.

“Dobro sam se snašla tu na početku. Sad sam shvatila da to i nije nešto skroz iznad mog levela, da mogu igrati s tim igračicama”, rekla je Petra u uvodu razgovora za RTL.

Kad je Hrvatska 2018. osvojila drugi Davis Cup protiv Francuske u Lilleu Petra je u Istanbulu osvojila svoj prvi međunarodni turnir. Godinu dana kasnije proglašena je najboljom europskom tenisačicom do 14 godina. Sada je 24. juniorka svijeta. Za RTL je otkrila i tko su joj najveći uzori u tenisu.

“U zadnje vrijeme gledam dosta Nadala i čula sam priče o njemu, o tome koliko je radnik i mislim da trebam imati takav pristup tenisu kao on i da to pokušavam. A od ženskih možda Osaka čisto zbog stila igre, to mi se jako sviđa i zabavno mi je gledati”, objasnila je Petra.

Marčinko se nakon ovih uspjeha sprema za svoj prvi juniorski Grand Slam. Nastupit će na Roland Garrosu u lipnju.

“Još sam dosta mlađa od tih igračica tamo pa sam zasad zadovoljna samo da odigram dobro , a rezultat kako bude. I jako sam uzbuđena”, zaključila je Petra.