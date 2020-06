Bugarski tenisač Grigor Dimitrov koji je u subotu odustao od nastupa na zadarskom turniru iz serije Adria Toura zaražen je koronavirusom, zbog čega je otkazan i nedjeljni finalni dvoboj u kojem su se trebali sastati najbolji tenisač svijeta Novak Đoković i Rus Andrej Rubljov.

Svi tenisači koji su sudjelovali na turniru, kao i ljudi koji su sudjelovali u organizaciji bit će testirani na Covid-19.

Direktor Adria Toura Đorđe Đoković nije potvrdio da će biti otkazan turnir u Banja Luci i egzbicija u Sarajevu, već je rekao da će se ponašati u skladu s preporukama mjerodavnih tijela.

Nakon otkazivanja javio se ugledni teniski novinar Ben Rothenberg koji piše i za NYT. Napisao je da Adria Tour bio “srednji prst konceptu socijalnog distanciranja“.

„Nadam se da se nitko drugi nije zarazio, ali to se čini nemogućim. I da će Grigor poslužiti kao primjer ostalim igračima i sportašima koji koronavirus ne shvaćaju ozbiljno. Bolest je stvarna, rizici su stvarni“, napisao je Rothenberg.

Here’s hoping that nobody else at Adria, an event which was a mid-pandemic middle finger to the concept of social distancing, got sick as well…but that seems impossible.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 21, 2020