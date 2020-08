HOĆE LI SADA POKRENUTI LAVINU OTKAZIVANJA? Nadal neće nastupiti na Grand Slamu: ‘Nije bilo lako, ali odlučio sam preskočiti’

Prvi tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal otkazao je nastup na grand-slam turniru US Openu zbog koronavirusa.

“Odlučio sam preskočiti US Open zbog sigurnosnih razloga glede koronavirusa. Odluka nije bila laka, ali trenutno stanje je takvo da sam odlučio propustiti turnir. Situacija je takva da danas otkazan i turnir u Madridu, pa je nakon četiri mjeseca stanke teško očekivati da će netko putovati u SAD i igrati tenis”, priopćio je Nadal na twitter-profilu.

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.

