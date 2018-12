GORAN PRED UVRŠTENJEM U KUĆU SLAVNIH: ‘On je svima dao nadu, a ne bih ga na Wimbledonu otpisao ni kad mu je bilo 40 godina’

‘Vjerujem da je njegov najveći uspjeh došao kao rezultat veće poniznosti’

“Goranov trijumf u Wimbledonu dao je nadu svima koji su, poput njega, došli blizu cilja, a nisu uspjeli biti prvi”, izjavio je u razgovoru za Hinu Todd Martin, čelni čovjek Međunarodne teniske kuće slavnih, u koju bi njegov veliki suparnik s teniskih terena Goran Ivanišević mogao biti uvršten sljedeće godine i postati prvim Hrvatom koji se našao među teniskim legendama.

Od 1954. do danas čast da budu uvrštene među teniske besmrtnike dobile su 252 osobe iz 23 države. Taj će popis biti obogaćen u 2019. godini, a sredinom siječnja ćemo doznati tko je od osam nominiranih kandidata dobio potrebnih 75 posto glasova glasačkog tijela koje čine stanovnici Kuće slavnih, teniski eksperti i novinari koji prate tenis.

Navijači se izjasnili

Od ove godine svoj su glas za Gorana Ivaniševića, Kineskinju Li Na, Francuskinju Mary Pierce, Španjolku Conchitu Martinez, Rusa Jevgenija Kafelnjikova, Šveđanina Jonasa Bjorkmana, Španjolca Sergija Brugueru ili Austrijanca Thomasa Mustera mogli dati i teniski zaljubljenici širom svijeta te na taj način nekima od njih povećati izglede za uvrštanje. Prva pobjednica bila je Li Na, Goran Ivanišević je zauzeo drugo mjesto, a Mary Pierce treće.

“Glasovanje teniskih zaljubljenika je bilo zabavno. Dva su bitna elementa u tome: kao prvo, navijačima širom svijeta dali smo mogućnost da se prisjete ljudi poput Gorana Ivaniševića, Jevgenija Kafelnjikova, Na Li, Mary Pierce ili bilo koga drugoga među nominiranima; kao drugo, uključivanjem navijača nismo nimalo promijenili kriterije za uvrštenje. Samo smo dali mogućnost navijačima da se izjasne, a vrlo često se njihov izbor poklapa s onim našeg glasačkog tijela.”

Sretan zbog Gorana

Među nominiranima za ulazak u klasi 2019. okupili ste vrlo živopisnu skupinu ljudi. Kakva su vaša sjećanja na dvoboje koje ste imali s Goranom Ivaniševićem?

“Goran i ja smo vodili velike bitke tijekom karijere. Najlakše bi bilo reći da mi je najviše u sjećanju ostala godina kad je osvojio Wimbledon. Iz više razloga sam bio jako sretan zbog njega. Vjerujem da je njegov najveći uspjeh došao kao rezultat veće poniznosti, jer mu u to doba baš nije išlo najbolje i zato je imao drugačiji perspektivu, bio je smireniji. Sviđalo mi se što je napravio, jer je time dao nadu svima koji su, poput njega, došli blizu cilja, a nikada nisu stigli prvi. Meni je to dalo nadu, a vjerujem da su i novije generacije vidjele kako vrijedi nastaviti igrati čak i onda kad više nisi u svom najboljem izdanju.”

U vašem posljednjem međusobnom dvoboju pobijedili ste Gorana. Bilo je to u osmini finala Wimbledonu 1999. Jeste li tada vjerovali da je još uvijek sposoban učiniti ono što je napravio dvije godine poslije?

“Vrlo jednostavno – da. Kad je Samprasu ili Goranu bilo 40 godina, da ste ih tada poslali na taj teren, ja ih ne bih otpisao. Na tom terenu su tako dobro servirali da nisu trebali još puno toga dobro raditi kako bi ostvarili sedam pobjeda zaredom.”

Ivo Karlović

Kad ste već spomenuli servis, na popisu pobjednika turnira u Newportu nalazi se Ivo Karlović, rekorder po broju asova u karijeri, koji je blizu 40. rođendana i još uvijek aktivan. Kako vidite njegovo mjesto u teniskoj povijesti?

“Ne bih znao gdje ga staviti u povijesni kontekst, ali on je bio prvi div koji je pokazao da se može nositi s osobama prosječne visine. Ivu zovem “kratki”, još otkako smo se prvi put sreli. Kad je imao 20-ak godina djelovao je kao da ne zna što mu je činiti na terenu. Djelovao je čudno, imao je problema sa svojom igrom. No, osim što je dokazao da i divovi mogu igrati, neovisno o njegovoj visini Ivo je jedan od boljih predstavnika ljudi koji su bili dovoljno strpljivi i uporni u lovu na svoje snove. Još ne tako davno, Ivo nije bio vrlo dobar tenisač. No, kad je već duboko zagazio u tridesete njegovi su rezultati postali bolji, a to se dogodilo zato što je postao bolji tenisač.”