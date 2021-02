Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković u nedjelju je po deveti put u karijeri osvojio naslov pobjednika Australian Opena pobijedivši u finalu odigranom pred gotovo punim tribinama Rod Laver Arene Rusa Danila Medvedeva.

Đoković je na uvjerljiv način stigao do svog 18. Grand Slam naslova u karijeri i približio se surekorderima Rogeru Federeru i Rafaelu Nadalu koji imaju po 20 trofeja svaki.

Srpski tenisač je prekinuo pobjednički niz Danila Medvjedeva koji je osvojio posljednja četiri turnira na kojima je igrao i pritom nanizao dvadeset pobjeda. Među ostalima, u tom je nizu pobijedio i Novaka Đokovića u grupnoj fazi prošlogodišnjeg ATP Finala u Londonu.

Đoković je morao, prije nego napusti Australiju, odraditi još jedan foto-session s trofejem u rukama, a na Brighton Beachu dočekali su ga mnogi obožavatelji.

Među njima je bila i jedna trudnica koja je zamolila Đokovića da joj se potpiše na trbuh. Đoković je tu želju ispunio, a nacrtao joj je i srce na trudnički trbuh. Ove nasvakidašnje scene zabilježile su kamere, a prizori su to koji su uskoro obišli svijet.

.@DjokerNole signs his autograph on a pregnant woman's belly during a photo shoot at Brighton Beach Monday 😀

(REUTERS) #AusOpen pic.twitter.com/qwlDsFhp2O

— Novak India Fans (@NovakIndiaFans) February 22, 2021