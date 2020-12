‘Zašto je Donna na listi? Zato jer voli starije muškarce’

Tenisačice već nekako godinama, barem tako ispada prema pisanju medija i pozornosti koju u medijima dobivaju, spadaju u red najljepših sportašica.

Godina u kojoj je koronavirus poremetila sve, od sporta do života općenito

Portal Perfect Tennis.com donio je najzgodnije tenisačice prema vlastitom izboru u 2020., godini koju je obilježila pandemija koronavirusa. Izbor se radio na način da je tenisačica igrački aktivna, kao i da je aktivna na društvenim mrežama, i zbog toga popularna. Svima nam je, naime, jasno da u ovakvim slučajevima ljepota tenisačice igra najveću ulogu kad su followeri u pitanju.

No, očito je portal sam na kraju malo zaobišao svoje postavljene kriterije, pa je u izbor uvrstio i dvije bivše tenisačice, Dominiku Cibulkovu i Mariju Šarapovu. No dobro, nećemo im to uzeti za zlo jer su obje prekrasne i zavrijedile su se naći u ovom na kraju ipak “općenitom” izboru djevojaka iz teniskog svijeta.

“Jedan od glavnih razloga zbog kojih su tenisačice tako u pozornosti medija zbog ljepote i izgleda je i taj što je tenis izuzetno popularan u istočnoj Europi gdje su žene u prosjeku višeg standarda od zapadnih. Moja vlastita teorija glasi da ova istočna mjesta tek treba osvojiti moderni feminizam, pa umjesto glasnih magaraca koji ne briju pazuhe, skloniji smo ipak djevojkama koje shvaćaju da postoji ogromna vrijednost u tome da treba izgledati lijepo i u smislu privlačenja muškaraca. Kao rezultat toga, čak i one prosječne i dalje izgledaju prilično dobro jer ulažu svoj trud u izgled”, stoji u tekstu spomenutog portala kojeg je pisao stanoviti novinar Jonathan koji prati tenis i koji je veliki obožavatelj lika i djela Rogera Federera.

‘Zašto je Donna na listi? Zato jer voli starije muškarce’

Tako je spomenuti portal i novinar izabrao svoje favoritkinje. To su Julia Georges, Dominika Cibulková, Sabine Lisicki, Johanna Konta, Mandy Minella, Caroline Wozniacki, Eugenie Bouchard, naša Donna Vekić, Marija Šarapova, Paula Badosa, Elina Svitolina, Naomi Broady, Katie Boulter.

Što se tiče objašnjenja ili obrazloženja što se tiče uvrštavanja 24-godišnje Donne u ovaj izbor, u njemu stoji:

“Zašto je ona na listi? Zato jer voli starije muškarce”.

Inače, Donna je bila u vezi sa Stanom Wawrinkom.

“Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Wawrinka i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana. No danas kada se osvrnem na to razdoblje, moram priznati da je bilo teško. Svakome je teško preboljeti prekid veze, pogotovo ako je to vaša prva važnija veza, a sve se odvija pod lupom javnosti. Najviše me boljelo to što su novinari izvrtali istinu i pisali da sam ja kriva za raspad njegova braka, što je miljama daleko od istine. Kada se prisjetim svega što mi se događalo, shvaćam da sam bila dijete te da je velika razlika imaš li osamnaest ili dvadeset tri”, ispričala je tenisačica u intervjuu za Cosmopolitan u veljači 2020.

Šuška se da je Donna u vezi s Brunom Petkovićem

Vrijedi spomenuti kako se u hrvatskim medijima pisalo kako je Donna navodno u vezi s napadačem Dinama i reprezentacije Hrvatske Brunom Petkovićem.

Krajem prošle godine, Petković je započeo nagađanja o vezi s Donnom kada su zajedno uočeni u šetnji zagrebačkim Adventom. Nogometaš i tenisačica otada su pod povećalom javnosti, a nakon što je Donna na Instagramu objavila božićnu fotografiju, svi se pitaju provode li blagdane zajedno.

Donna Vekić se u svibnju 2020., gostujući u RTL Exkluzivu, na direktno pitanje hoćemo li napokon odgonetnuti status između nje i nogometaša Brune Petkovića, zacrvenila i rekla:

“Nećemo. To je ipak privatni život, ali istina je da se mi generalno najviše družimo. Najbolje se slažemo jer imamo isti posao, pa se najbolje i razumijemo.”