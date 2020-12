[FOTO] ĐOKOVIĆ JE KUPIO SUPERLUKSUZNI I PRESKUPI DVORAC: Zavirite u prekrasnu vilu vrijednu ogromnih 10 milijuna eura

Najbolji tenisač svijeta, Srbin, Novak Đoković, često se za turnire priprema u španjolskoj Marbelli, a sada je odlučio tamo kupiti vilu vrijednu 10 milijuna eura, istu onu u kojoj je boravio dok je tamo trenirao.

Đokovići su tamo proveli i prve dane pandemije koronavirusa u ožujku, a kuća, ili bolje reći dvorac, im je valjda prirastao srcu pa su ga odlučili kupiti. Vila ima prekrasan pogled na more, ima devet soba, osam kupaonica, teretane, sobu za zabavu, spa-centar, bazen i dakako teniski teren. Kuća je udaljena svega pet minuta od centra Marbelle.

Djokovic's "lockdown" house in Marbella #NotTooBad pic.twitter.com/FFbvL1eDSV

— 9-7 in the 5th (@97InThe5th) May 28, 2020