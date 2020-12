[FOTO] AMERIČKI TENISAČ ORGANIZIRAO VELIKO VJENČANJE USRED PANDEMIJE: ‘Sebično, neuko, ružno ponašanje. Bravo klaunovi jedni’

Kako se pandemija koronavirusa pogoršava diljem Sjedinjenih Država, teniska zvijezda Jack Sock na sebe je navukla bijes obožavatelja zbog priređivanja velikog vjenčanja uoči Australian Opena u Južnoj Karolini, području s mnogo zaraženih koronavirusom.

Iako bi se bilo koje druge godine, u bilo kojoj drugoj situaciji, Sockovo vjenčanje s mladenkom Laurom Little jedva registriralo u medijima, dobro posjećena ceremonija svjetskog broja 253. privukla je kritike ljubitelja tenisa i ostatka javnosti, javlja Yahoo Sport.

Malo je, ako ih je uopće i bilo, Sockovih gostiju nosilo maske za vjenčanje para u okrugu Charleston u Južnoj Karolini – koja je zabilježila više od 22.000 slučajeva koronavirusa i više od 300 smrtnih slučajeva.

Sock je početkom tjedna na Instagramu objavio nekoliko slika glamurozne ceremonije, što je navelo vodećeg teniskog reportera Bena Rothenberga na pitanje koliko je to odgovoran potez…

Rothenberg je posebno istaknuo približavanje Australian Opena, koje je odgođeno jer su službenici surađivali s vladom viktorijanske države kako bi pronašli prikladne aranžmane za igrače u karanteni i na treningu.

As governments around the world contemplate if tennis players can be trusted to act responsibly during a pandemic (specifically the men, really), I can’t think that an ATP player posting photos of his completely undistanced wedding helps their case.

(Mazel tov, but yikes) pic.twitter.com/0SmKkBGFCV

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) December 22, 2020