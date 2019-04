FOGNINI IZBACIO VELIKOG NADALA ZA FINALE MASTERSA: Španjolčev izraz lica govori sve; proživio je noćnu moru u drugom setu

Dušan Lajović i Talijan Fabio Fognini u finalu Monte Carla

U finalu AATP turnira tenisača iz serije “masters 1000” u Monte Carlu igrat će Srbin Dušan Lajović i Talijan Fabio Fognini.

Lajović je u polufinalu nadigrao Rusa Danila Medvedeva sa 7-5, 6-1, dok je Fognini nadigrao 11-erostrukog pobjednika ovog turnira Španjolca Rafaela Nadala sa 6-4, 6-2. U prvom je polufinalu Medvedev poveo sa 5-1 u prvom setu, no zatim je 28-godišnji igrač iz Stare Pazove osvojio 12 od preostalih 13 gemova za najveći uspjeh u karijeri. Lajović, do ovog turnira 48. igrača na svijetu, u nedjelju će zaigrati u svom prvom ATP finalu u karijeri.

DUŠAN LAJOVIĆ SENZACIONALNO U FINALU: Čeka boljeg iz okršaja Nadala i Fogninija

Nadal je u drugom polufinalu imao 4-3 u prvom setu, a onda je uslijedio Fogninijev niz od osam uzastopnih gemova kojim je stigao do 6-4, 5-0 i servisa za meč. Imao je Fognini kod tog rezultata 40-0, no nije iskoristio niti jednu od tri vezane meč-lopte već je Nadal uspio smanjiti na 5-2, no Talijan nije propustio drugi servis za pobjedu.

Za 31-godišnjeg Fogninija nedjeljni nastup će biti 19. ATP finale u karijeri, ali prvi na nekom od turnira iz serije “masters 1000”, tijekom dosadašnje karijere osvojio je osam naslova.

POLUFINALE:

Dušan Lajović (Srb) – Danil Medvedev (Rus/10) 7-5, 6-1

Fabio Fognini (Ita/13) – Rafael Nadal (Špa/2) 6-4, 6-2