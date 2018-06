FEDERER SE IZVUKAO S RUBA PONORA: Roger spasio dvije meč-lopte, slavio i Borna Ćorić

Ćorić je slavio sa 6-4, 6-2 protiv Gruzijca Nikoloza Basilašvilija

Deveterostruki pobjednik ATP turnira u Halleu i prvi tenisač svijeta Roger Federer spasio je dvije meč-lopte u pobjedi 6-3, 3-6, 7-6 (7) protiv Francuza Benoita Pairea, kojom je stigao do četvrtfinala.

Zadržao 1. mjesto

Paire je u 12. gemu trećeg seta odličnim servisima spasio dvije meč-lopte (15-40) 36-godišnjeg Švicarca, da bi u odlučujućem ‘tie-breaku’ propustio dvije prilike za najveću pobjedu u karijeri. Prvo je imao priliku na servis Federera pri vodstvu 6-5, ali se branitelj naslova izvukao. No, Švicarac je izgubio sljedeći poen promašenim forhendom i omogućio Paireu da na svom početnom udarcu dođe do pobjede. Međutim, 29-godišnji Francuz tu priliku nije iskoristio. S tri uzastopna poena Federer je stigao do 61. pobjede (61-6) na turniru u Halleu, na kojem lovi deseti naslov, čime bi se zadržao i na čelnom mjestu ATP ljestvice uoči pokušaja obrane naslova na Wimbledonu.

Federer će u četvrtfinalu igrati protiv Australca Matthewa Ebdena koji je sa 4-6, 6-1, 6-2 pobijedio 6. nositelja, Nijemca Philippa Kohlschreibera.

Borna slavio

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Ćorić (ATP – 34.) uvjerljivom je pobjedom 6-4, 6-2 protiv Gruzijca Nikoloza Basilašvilija (ATP – 85.) izborio mjesto u četvrtfinalu. Za našeg 21-godišnjeg tenisača ovo je prvo četvrtfinale na turnirima s travnatom podlogom, a do njega je stigao uvjerljivom predstavom. Jedan ‘break’ bio mu je dovoljan za osvajanje prvog seta, a još dva napravio je u drugom i pritom najboljem gruzijskom tenisaču nije dopustio nijednu priliku za oduzimanje servisa.

Ćorić u četvrtfinalu čeka boljeg iz dvoboja dvojice 34-godišnjih veterana, Nijemca Floriana Mayera i Talijana Andreasa Seppija. Protiv Mayera Ćorić još nije igrao, a od Seppija je poražen 2015. godine u 2. kolu Wimbledona u pet setova.