FANTASTIČNA PETRA MARTIĆ U ČETVRTFINALU: Ovog je puta pokazala mentalnu snagu i karakter

Petra Martić u četvrtfinalu Roland Garrosa

Fantastične vijesti dolaze s Roland Garrosa. Petra Martić je u nedjelju ušla u četvrtfinale ovog slavnog turnira na zemlji, nakon što je u osmini finala pobijedila Estonku Kaiju Kanepi 5:7, 6:2 i 6:4 nakon dva sata i 14 minuta igre. Martić se tako po prvi puta u karijeri plasirala u četvrtfinale Garrosa, a pokazala je i veliku mentalnu snagu, kao i karakter, jer je nadoknadila zaostatak 5-7, 0-2…

Martić izgubila iako je prva napravila ‘break’

Prvi set je Martić izgubila iako je prva napravila “break” kod 2-2, no žilava Estonka je odmah vratila izgubljeni servis, a u 12. igri iskoristila slabije serviranje Petre i uzela prvi set s 7-5. Kanepi je i u drugi set krenula s vodstvom od 2-0, no na svu sreću 28-godišnja Dućanka je ipak pronašala svoju igru i nanizala šest gemova zaredom za poravnanje u setovima.

Kanepi bolje ušla i u odlučujući set

Kanepi je bolje ušla i u odlučujući set, povela je opet s 2-0, no Petra se ponovno vraća iz zaostatka, vodi s 3-2, ali opet gubi svoj servis. U sedmom gemu Martić propušta tri lopte za obrat, ali je zato uspjela u devetoj igri doći do novog “breaka” i šanse da svojim servisom završi meč. Servirajući za meč Petra je realizirala prvu meč-loptu i došla do četvrtfinala.

Bio je to prvi susret Martić i Kanepi.

U četvrtfinalu Martić ide na Čehinju Marketu Vondrousovu, 44. igračicu svijeta, koju je Martić dobila u finalu Istanbula prije mjesec dana. Martić nikada do sada nije igrala protiv 33-godišnje Kanepi koja je već šest puta bila četvrtfinalistica na Grand Slam turnirima, po dvaput u Roland Garrosu, Wimbledonu i na US Openu, ali nikada nije otišla korak dalje, kao ni ovog puta.

