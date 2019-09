DEVETNAESTOGODIŠNJA KRALJICA NEW YORKA IZVAN SEBE NAKON POBJEDE NAD SERENOM: ‘Ona je moj idol iz djetinjstva, ovo je nadrealno’

Andreescu će u ponedjeljak osvanuti na petom mjestu WTA ljestvice

“Još mislim da je ovo san i tek ću za par dana biti svjesna da sam pobjednica”, kazala je kanadska tenisačica Bianca Andreescu, pobjednica je Grand Slam turnira US Open u New Yorku nakon što je u finalu svladala 18 godina stariju američku tenisačicu Serenu Williams s 6-3, 7-5

Andreescu (19) je postala prva Kanađanka koja je osvojila grand-slam, a osvojila je jedan od četiri najveća svjetska turnira nakon samo četvrtog nastupa na jednom od njih, što je uspjelo samo Monici Seles. Igrala svoje prvo Grand Slam finale i to protiv svoje “heroine iz djetinjstva”, koja je prvi američki naslov osvojila još 1999. godine, prije nego što se Kanađanka rumunjskog podrijetla uopće rodila.

“Serena je moj idol iz djetinjstva i ovo je stvarno nadrealno. No, znam koliko sam naporno radila da bi dospjela ovdje i stvarno je ovo bila moja godina”, kazala je Andreescu primajući pokal i ček na 3.85 milijuna dolara.

Kanađanka je vodila s 6-3, 5-1, ali nije mogla završiti meč jer je Serena dobila četiri fema zaredom i spasila meč-loptu. Andreescu je ipak smogla snage i odlučnosti spriječiti potpuni povratak 37-godišnje Williams u meč.

“Bianca je odigrala nevjerojatan meč. Žao mi je što nisam igrala bolje, kazala je Serena, koja u svom desetom finalu US Opena nije uspjela stići do do rekordnog 24. Grand Slam naslova u karijeri, čime bi se izjednačila s Australkom Margaret Court na listi najboljih svih vremena.

