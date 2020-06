DRUGI PUT ĆE RAZMISLITI HOĆE LI PLJUVATI PO ĐOKOVIĆU: Legendarni tenisač brutalno spustio ‘zločestom dečku’ Kyrgiosu

Legendarni tenisač, Boris Becker, brutalno je spustio australskom tenisaču, kontroverznom, Nicku Kyrgiosu nakon što je ovaj napao i žestoko prozvao Novaka Đokovića zbog organizacija Adria Toura.

Na Đokovićevu turniru u Zadru razbuktala se korona i virusom su zaraženi on sam te Goran Ivanišević, Novak Đoković, Borna Ćorić, Grigor Dimitrov i još dvojica trenera. Kyrgios ih je cijelo vrijeme napadao putem Twittera i prozivao jer su tulumarili i družili se s ljudima, a nakon što je u ponedjeljak prozvao i Alexa Zvereva, Beckerova sunarodnjaka, ovom je pukao film i krenuo se obračunavati s Kyrgiosom putem Twittera.

Don’t like no #rats ! Anybody telling off fellow sportsman/woman is no friend of mine! Look yourself in the mirror and think your better than us…@NickKyrgios @farfetch

— Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020