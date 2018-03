DRUGA TENISAČICA SVIJETA U VRTLOGU PRIJETNJI SMRĆU: Wozniacki doživjela nezamislivo na turniru u Miamiju

Dankinja Caroline Wozniacki o svemu je obavijestila javnost

Dankinja Caroline Wozniacki koja trenutačno zauzima drugo mjesto u poretku najboljih tenisačica svijeta tvrdi da su njeni roditelji bili žrtve strašnih prijetnji smrću, a sve tijekom meča u kojem je ispala s turnira u Miamiju.

Wozniacki je nedavno u Australiji stigla do prvog Grand Slam naslova i uživala je u najboljim danima karijere, sada je, zajedno sa roditeljima i članovima obitelji, žrtva verbalnih napada no niti oni nisu najstrašnije što joj se događa. Što se verbalnih prijetnji tiče, na njih se i požalila organizatorima turnira u Miamiju, no njihova je poruka bila da nisu svjedočili niti su upozoreni bili na takve prijetnje.





Puig u kućnoj atmosferi

Inače, Wozniacki je poražena od olimpijske pobjednice Monice Puig nakon što je prvim setom promarširala bez izgubljenog gema. Preostala dva otišle su na stranu Puig rezultatom 6-4. Inače, Puig živi u Miamiju pa igra u domaćoj atmosferi i za taj turnir kaže da ga igra kod kuće.

“Tijekom meča ljudi s tribina prijetili su mojoj obitelji, govorili da žele smrt mojim roditeljima, mene nazivali tako da to ovdje niti ne mogu ponoviti i nećacima mog zaručnika starima deset godina govorili da sjednu i je*eno zašute”, poručila je Wozniacki putem Twittera kazavši i da je Puig njena prijateljica, ali i izrazivši nadu da će turnir sve shvatiti ozbiljno jer ovo pruža zastrašujuć primjer navijačima i nadolazećoj generaciji tenisača i tenisačica.

Direktor turnira James Blake sa navedenim se slaže, ali je i ustvrdio da nije upozoren na ikakve prijetnje. Da je bio, dodao je, situacija bi bila rješena na drugačiji način.