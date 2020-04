DRAŽENOVA MAMA PRIPREMA NEŠTO SPECIJALNO ZA ĐOKOVIĆA? Srbima otkrila što planira – ‘Mi to tako radimo’

Đoković silno cijeni Petrovića i njegovu obitelj

Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, obećao je da će prvom prilikom posjetiti muzej Dražena Petrovića u Zagrebu i vidjeti se s njegovom majkom Biserkom Petrović.

Đoković silno cijeni Petrovića i njegovu obitelj. “Svo poštovanje za obitelj Petrović. Nadam da ćemo se uskoro imati prilike upoznati, kad već do sada to nismo uspjeli. Dražen je vladao europskom i američkom košarkom dok sam bio vrlo mlad. Nažalost, ta nesreća se dogodila i bila je veliki gubitak za cijelu sportsku javnost u bivšoj Jugoslaviji, to je sigurno”, rekao je nedavno Đoković.

Svojevremeno je Biserka Petrović rekla da kroz Novaka vidi svog Dražena… “Naravno, laska mi takva Biserkina izjava i zahvalio bih joj od srca što je rekla tako lijepu stvar”, rekao je srpski tenisač nakon izjave Biserke Petrović.

Petrović je pak sada najavila kako priprema nešto posebno za Novaka kada se ovaj odluči doći u muzej. “Mi iz muzeja šaljemo i čestitke, to smo učinili i sada kada je Đoković osvojio Australian Open. To nije fraza, mi to želimo i mi tako radimo. Sport je jedna porodica”, poručila je u intervjuu za srpski Telegraf.