DRAMA NA US OPENU: Marin Čilić upravo igra odlučujući peti set protiv Nishikorija za polufinale turnira

U tijeku je odlučujući peti set četvrtfinala US Opena. Marin Čilić i Kei Nishikori trenutno igraju 2-2 u setovima (6-2, 4-6, 6-7, 6-4)

ČILIĆ – NISHIKORI 2-2 (6-2, 4-6, 6-7, 6-4, 3-4)

Prava drama vlada na US Openu u New Yorku. Nakon što je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić poveo s 1-0 protiv starog znanca Keija Nishikorija, čovjeka s kojim je već pet puta igrao na US Openu i kojeg je pobijedio u finalu spomenutog Grand Slama 2014. godine, Japanac je preokrenuo, poveo s 2-1 u setovima, ali u četvrtom setu, prilikom rezultata 3-3, Marin je napravio break i na kraju slavio.

U odlučujućem petom setu, prilikom rezultata 2-1, Japanac je breaknuo Čilića i poveo s 3-1. Međutim, Marin se nije predavao, niti onda kad se činilo da meč ide u smjeru poraza Čilića, kad je Nishikori poveo s 4-1. Tad je Marin spasio servis, da bi u sljedećem gemu breaknuo Japanca. Oboje su još, dakle, u igri za svoje treće polufinale ovog slavnog turnira.

