DONNA VEKIĆ U PRVOM KOLU WUHANA NA AMERIKANKU: Ćorić slobodan na otvaranju Shenzena

Official: The main draw of 2018 SHENZHEN OPEN.

Potential match up for quarter final:

Goffin – Verdasco

Shapovalov -Coric

De Minaur – Dzumhur

Tsitsipas – Seppi

Andy Murray will play against Zhizhen Zhang in the first round pic.twitter.com/TCidHWjZAK

— ATP Shenzhen Open (@ATPShenzhenOpen) September 22, 2018