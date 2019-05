DONNA VEKIĆ PREGAZILA BOLJE RANGIRANU ŠVICARSKU TENISAČICU: Pridružila se Petri Martić u osmini finala Roland Garrosa

Vekić je iskoristila šest od devet prilika za oduzimanje servisa, dok je Benčić ostala na dva breaka iz prvog seta, uz jednu neiskorištenu priliku u drugom setu

Drugi put u karijeri na Grand Slam turnirima, a prvi put u Roland Garrosu, 22-godišnja hrvatska tenisačica Donna Vekić izborila je nastup u osmini finala, nakon što je u 3. kolu pojedinačnog turnira s uvjerljivih 6-4, 6-1 nadigrala svoju švicarsku vršnjakinju Belindu Benčić i pridružila se Petri Martić u drugom tjednu pariškog turnira.

Za prvu pobjedu u trećem međusobnom dvoboju s Benčić, Donni Vekić je bilo potrebno samo 67 minuta, a njezina je pobjeda mogla biti brža i još uvjerljivija da u prvom setu nije propustila početnu zalihu od dva ‘breaka’. Naime, Osječanka je projurila do vodstva 3-0, ali je dopustila Benčić da se vrati do 4-4. No, u devetom gemu je još jednom slomila servis Švicarke i asom na prvu set-loptu osvojila prvu dionicu dvoboja.

Osvojivši pri gem drugog seta bez izgubljenog poena, Belinda Benčić je najavila jači otpor, ali uslijedio je Donnin odgovor – niz od šest gemova za pobjedu nad 15. tenisačicom svijeta, koja joj je donijela plasman u osminu finala i najbolji rezultat na pariškoj zemlji.

Vekić je iskoristila šest od devet prilika za oduzimanje servisa, dok je Benčić ostala na dva ‘breaka’ iz prvog seta, uz jednu neiskorištenu priliku u drugom setu.

Osječanka će za svoje prvo četvrtfinale na Grand Slam turnirima igrati protiv pobjednice dvoboja Britanke Johanne Konte (WTA – 26.) i Slovakinje Viktorije Kuzmove (WTA – 46.).

Martić također osigurala osminu finala

Petra Martić je nakon velikog trijumfa protiv 2. tenisačice svijeta Čehinje Karoline Pliškove, koju je svladala sa 6-3, 6-3, saznala da će za svoje prvo četvrtfinale na Grand Slam turnirima igrati protiv 33-godišnje Estonke Kaije Kanepi koja je svladala Ruskinju Veroniku Kudermetovu sa 4-6, 6-3, 6-0. Bit će to njihov prvi međuosbni dvoboj. Kanepi je šest puta bila u četvrtfinalu Grand Slam turnira, po dvaput u Roland Garrosu, Wimbledonu i na US Openu, ali nikada nije uspjela otići korak dalje.

U petak su mjesto u 3. kolu muških parova izborili Mate Pavić i Austrijanac Oliver Marach. Prošlogodišnji finalisti Roland Garrosa u 2. kolu su nadigrali francuski par Benchetrit – Blancaneaux sa 6-4, 7-5.