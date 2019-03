DOKTOR IVO S 40 GODINA NA LEĐIMA JURI INDIAN WELLSOM: Sljedeći korak je hrvatski okršaj s Bornom Ćorićem

Uskoro nas očekuje hrvatski okršaj u Miamiju

Ivo Karlović je na prvom ovosezonskom turniru iz Masters 1000 serije u Indian Wellsu ostvario svoju prvu pobjedu kao 40-godišnjak, tako što je u prvom kolu svladao 31-godišnjeg Australca Matthewa Ebdena (ATP – 49.) sa 7-6 (3), 7-6 (3) nakon jednog sata i 49 minuta igre te će u 2. kolu igrati protiv 11. nositelja, sunarodnjaka Borne Ćorića.

Karlović je do pobjede stigao na sebi svojstven način, kroz dva ‘tie-breaka’ u kojima je bio nadmoćan, ali je u drugom setu uspio nadoknaditi i gubitak jednog servisa.

Karlović je u prvom setu spasio sve tri ‘break-lopte’, a propustio jednu, da bi na početku drugog seta, u drugom gemu, Ebden uspio izvući 0-40 i tako spriječio hrvatskog veterana da dođe do kapitalne prednosti. To je Australca izvuklo iz krize pa je u petom gemu napravio ‘break’ koji je držao sve do trenutka kad je servisom trebao zaključiti drugu dionicu meča. No, do set-lopte nije stigao.

Na turniru i Čilić

U ‘tie-breaku’ je Karlović ponovno bio nadmoćan, baš kao i u prvom, te je stigao do svoje prve pobjede u Indian Wellsu nakon 2014. godine, kojom je prekinuo niz od četiri uzastopna poraza na BNP Paribas Openu, gdje mu je najbolji rezultat četvrtfinale iz 2011. godine. Karloviću je to bila druga pobjeda nad Ebdenom, kojom je izjednačio s Australcem u međusobnim dvobojima (2-2).

Protiv svog sljedećeg suparnika, prošlogodišnjeg polufinaliste u Indian Wellsu, 22-godišnjeg Borne Ćorića, “div sa Šalate” vodi 2-0, ali su dvoboji odigrani 2015. i 2016., u Bukureštu i Wimbledonu, dok Ćorić još nije bio na istoj kvalitativnoj razini kao danas, iako je već tada slovio za jednu od najvećih nada svjetskog tenisa.

Karlović i Ćorić će svoj meč odigrati u subotu navečer ili u noći sa subote na nedjelju po srednjoeuropskom vremenu. Na turniru sudjeluje i Marin Čilić, koji u dvoboju 2. kola čeka pobjednika dvoboja Japanca Tara Daniela i Srbina Dušana Lajovića.