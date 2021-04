Sjetio se što je napravio kad je Novak bio na početku karijere

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisača na svijetu Novaka Đokovića, obračunao se po tko zna koji put u zadnje vrijeme sa zapadnim medijima, a ovaj put i s Rogerom Federerom.

“Očito je da strani mediji nemaju baš najbolje mišljenje o nama i da im stalno nešto smetamo. Iskreno, ni ja ne želim biti dio tog njihovog svijeta. Nekako mi se čini da je taj njihov svijet izokrenut”, rekao je Đokovićev otac gostujući na K1 televiziji.

“Meni je žao što stranim medijima ne odgovaraju moje izjave, ali ja govorim samo istinu. Oni toliko blate Novaka i pričaju ogavne stvari o njemu. Ovo što ja odgovaram je samo 0.01 % oštrije u odnosu na to kako se oni ponašaju prema tom šampionu kojega više neće taj svijet imati”; kazao je i otkrio kako više ne gleda njegove mečeve.

“Ne gledam. Sad sam finale Australian Opena gledao možda par minuta. Što radim? Blejim okolo. Samo čekam da se završi set, pa da mi jave. Dijana, moja supruga, gleda, žene su jače od nas”, rekao je pa je nekoliko riječi posvetio Federeru.

“Prije jedno 15 godina on je napao mog sina dok je bio mlad, imao je 18 ili 19 godina i znao je da dolazi netko tko će biti bolji od njega. Rekao sam tada da je on veliki šampion, najbolji u to vrijeme, ali koliko je veliki šampion, toliko nije dobar čovjek”, završio je.