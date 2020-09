ĐOKOVIĆA ŽESTOKO SPRDAJU NA TWITTERU: Snimka Federera i Nadala kako slave Novakovo izbacivanje postala hit

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Nakon incidenta neki su navijači i tenisači stali u obranu Đokovića, a neki su sasuli paljbu po njemu. Recimo, na Twitteru, Đokovića čak i ismijavaju zbog ovog incidenta, a poseban hit je GIF s nasmijanim Rogerom Federerom i Rafom Nadalom. Aludira se tu na činjenicu da Đoković sada ima jedan Grand Slam manje i da ih još uvijek nije prestigao. Federer je na 39, Nadal na 34, a Đoković je sada na 33.

LIVE FOOTAGE OF NADAL AND FEDERER RIGHT NOW! @usopen #USOpen #Djokovic pic.twitter.com/uwIa28kVas

— Bagels and Breadsticks (@bageIbreadstick) September 6, 2020