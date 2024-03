Glavna tema svih naslovnica definitivno su Oscari koji su se održali u noći s nedjelje na ponedjeljak. Međutim nisu glumci jedini koji su dobili zlatni kipić. Prvi reket svijeta, Novak Đoković dobio je Oscara za ulogu Novaka Đokovića. Zanimljivo.

Naime, ATP je nedavno snimio seriju promotivnih spotova u kojima je tenis predstavljen kao reality show i gluma. Novak je u tom svijetu bio glumac Bert Critchley, a Oscara je dobio za najbolje ispričanu priču.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Konačno, poslije toliko godina u ulozi Novaka Đokovića! Hvala svima, nevjerojatno putovanje prethodnih 20 godina u ulozi Novaka Đokovića. Nekad je bio zabavan, nekad dosadan, ali to je dio posla. Morate to prihvatiti. Želio bih se zahvaliti mom prijatelju Fraseru McKnightu. Nije počelo kako bi htio, osvajanjem Australian Opena, ali je bilo zabavno prilikom trganja majice u toaletu u Melbourneu. To je bio jedan od najsmješnijih poteza mog lika. Hvala puno mojim producentima i režiserima. Vratit ću se uskoro“, rekao je Novak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za dodjelu su glasali navijači na društvenim mrežama. Naravno nije dobio pravog Oscara, već kipić sličan njemu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa